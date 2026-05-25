Marcin Bosak w “Mellinie” w Esce ROCK!

Gościem najnowszej Melliny jest aktor Marcin Bosak. W rozmowie z Marcinem Mellerem gość opowiada o wyzwaniach jakie czasami są stawiane przed aktorem. Jednym z nich była jazda nago na rowerze - Bosak przyznał, że "świecił gołym tyłkiem" w kilku krajach na świecie.

Aktor opowiada też o fascynacji Brucem Lee a także o życiowym wyzwaniu jakim była walka z chorobą. Jak wspomina, od jednego z lekarzy usłyszał, że to cud, że jeszcze żyje.

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show “Mellina”, którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia” – Marcin Meller. “Mellina” ma postać projektu multimedialnego, który można oglądać w serwisie YouTube na kanale Eski Rock oraz na stronie internetowej eskarock.pl, jak i słuchać jako podcastu w serwisach streamingowych. Nowy program to talk show, jakiego jeszcze nie było! Wyjątkowe studio, wspaniali goście, bezkompromisowe pytania i rozmowy, o których wiadomo jedno - nie ma w nich tematów tabu! Premiera nowego odcinka ma miejsce w każdy czwartek o godzinie 18:00 na kanale Youtube Eski Rock. Podcast dostępny jest także na platformie Spotify.