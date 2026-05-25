Kult wrócił na scenę. To pierwszy występ Kazika Staszewskiego po skandalu w Zielonej Górze!

Listopadowy koncert z 2025 roku przyniósł fanom zespołu Kult sporo zmartwień, gdy podczas zielonogórskiego wydarzenia Kazik Staszewski zaprezentował się publiczności z wyraźnie obniżoną formą. Lider kultowej formacji miał problemy z artykulacją, gubił się w repertuarze i sprawiał wrażenie zdezorientowanego. Niedawno sam artysta rozwiał wszelkie wątpliwości, tłumacząc w szczerej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, że fatalna dyspozycja wynikała z niebezpiecznego połączenia środków farmakologicznych oraz alkoholu. Wokalista od dawna zmagał się bowiem z potężnym bólem, który próbował w ten sposób uśmierzyć.

Konsekwencje tych problemów zdrowotnych okazały się bardzo poważne, ponieważ wokalista trafił ostatecznie na szpitalny oddział na Teneryfie, tuż przed zaplanowanymi tam występami. Co ciekawe, jeden z tych koncertów ostatecznie się odbył, przechodząc do historii jako pierwszy występ formacji bez udziału jej wieloletniego frontmana. Ostatnie miesiące upłynęły Staszewskiemu na intensywnej rekonwalescencji i powrocie do pełni sił. Choć tuż po niefortunnym zdarzeniu z końca minionego roku muzyk sugerował znaczne ograniczenie aktywności zawodowej, fani mogą odetchnąć z ulgą, bo występy na żywo w 2026 roku pozostają ważnym punktem w harmonogramie grupy.

Kult wraca do gry. Kazik Staszewski znów zachwyca po aferze w Zielonej Górze

Długo wyczekiwany powrót legendarnego składu z wokalistą na czele nastąpił 22 maja 2026 roku, przerywając pięciomiesięczną przerwę od feralnego zajścia na scenie. Bydgoska Fabryka Lloyda wypełniła się po brzegi, a zgromadzona publiczność mogła podziwiać artystów w fenomenalnej wręcz kondycji. W trakcie tego wyjątkowego wieczoru ze sceny popłynęło łącznie aż dwadzieścia dziewięć utworów, włączając w to imponującą serię sześciu bisów. W mediach społecznościowych, w tym na oficjalnych profilach zespołu, błyskawicznie pojawiły się materiały wideo dokumentujące ogromny entuzjazm zarówno samych wykonawców, jak i wiwatujących na ich cześć tłumów.

Kult w letniej trasie. Kazik Staszewski gwiazdą festiwalu Męskie Granie

Przed legendarną formacją rysuje się niezwykle pracowity sezon wakacyjny, obfitujący w liczne muzyczne wydarzenia. Zespół zaplanował nie tylko standardowe koncerty solowe, ale również uświetni swoim udziałem kultowe Męskie Granie. W tym roku grupa stała się integralną częścią formatu "Męskie Granie Przestawia". Głównym założeniem tej inicjatywy jest projekt, w którym hip-hopowy skład PRO8L3M bierze na warsztat twórczość Kazika Staszewskiego, nadając jego kompozycjom zupełnie nowy charakter. Z kolei sam Kult zrewanżuje się potężnym, pełnowymiarowym setem, serwując uczestnikom swoje największe hity i dostarczając niepodrabialnej, rockowej dawki emocji.

Tak wyglądał powrót Kultu na scenę w 2026 roku: