Muzyk rockowy wyznał, że jest gejem. Tak komentuje to… jego żona!

Caleb Shomo to pochodzący z Ohio, kojarzony przede wszystkim z brzmieniami metalcore'owymi i hardcore'owymi wokalista. Wychowywał się w muzycznej rodzinie i już jako 4-latek zaczął uczyć się nauki gry na klawiszach. 11 lat później Caleb dołączył do swojego pierwszego zespołu, Attack Attack!. Początkowo grał w nim na klawiszach i syntezatorach, w 2009 roku zaś przejął obowiązki wokalisty, co wiązało się z koniecznością nauki typowego dla metalcore'u "wrzasku".

Shomo opuścił Attack Attack! w 2012 roku, a jako powód takiego stanu rzeczy podano depresję kliniczną, skłonności samobójcze, zaburzenia odżywiania oraz nadużywanie substancji i uzależnienia, z którymi się zmagał, szczególnie w rok poprzedzający opuszczenie grupy.

Jeszcze jako członek Attack Attack! Caleb zaczął pisać utwory z myślą o nowym muzycznym projekcie. Tym został powołany do życia jeszcze w 2012 roku zespół Beartooth. To na działalności w nim wokalista skupia się po dziś dzień - już 28 sierpnia światło dzienne ujrzy najnowsza płyta formacji, Pure Ecstasy.

Muzyka rockowa lat 2000. - zagranica. Jakie albumy zdefiniowały ten okres?

Zaskakujące oświadczenie lidera Beartooth!

Nieoczekiwanie Caleb Shomo właśnie znalazł się na językach mediów na całym świecie. Muzyk w sobotę 23 maja udostępnił za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych obszerne oświadczenie w którym przyznał, że jest gejem! Muzyk szerzej opisuje za jego pośrednictwem zmagania z samym sobą przez wiele lat, aż w końcu podjęcie decyzji o pogodzeniu się ze sobą i dokonaniu publicznego coming outu. Być może nie byłoby w tej wiadomości nic szczególnie zaskakującego, gdyby nie fakt, że wokalista od aż 14 lat jest żonaty!

Teraz to właśnie (jeszcze) żona muzyka zaprezentowała własne stanowisko w tej sprawie (kobieta oznaczyła już swoje konto na Instagramie jako prywatne). Fleur Shomo w równie obszerny sposób opisała to, jak przez wiele lat obserwowała zmagania swojego męża z własnymi demonami i problemami. Jasno zaznacza, że w pełni rozumie i akceptuje decyzję o życiowych zmianach Caleba, dając jednak do zrozumienia, że nie sprawia to, że nie odczuwa bólu ze względu na to, że de facto właśnie zawalił się jej cały dotychczasowy świat. Fleur opisuje, że najtrudniejsze było dla niej zachowywanie trudnych momentów w jej związku tylko i wyłącznie dla siebie, co odbiło się także na jej zdrowiu psychicznym.

Jeszcze małżonka muzyka pisze, że 14 lat małżeństwa zapamięta jako piękny czas dodając, że już teraz odczuwa tęsknotę za ich wspólnym życiem. Fleur kończy wpis nadzieją na to, że Caleb dostanie wsparcie od swoich fanów i zapowiada, że teraz zamierza skupić się na sobie.

