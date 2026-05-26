Muzycy Metalliki oddali hołd dwóm niemieckim metalowym zespołom we Frankfurcie

Metallica nie zwalnia tempa w ramach swojej potężnej trasy koncertowej M72. Legendarny amerykański kwartet doskonale wie, jak wkupić się w łaski lokalnej publiczności. Basista Rob Trujillo i gitarzysta Kirk Hammett od kilku lat biorą na warsztat lokalne covery. Ta akcja stała się kultowa. Podczas ostatnich koncertów we Frankfurcie muzycy zdecydowali się oddać hołd dwóm metalowym formacjom z Niemiec.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie

Podczas pierwszego występu, który odbył się 22 maja na stadionie Deutsche Bank Park, z wyboru muzyków Metalliki z pewnością bardzo ucieszyli się kibice Eintrachtu Frankfurt, bo wybrzmiał hymn tego niemieckiego klubu. Ale nie w tradycyjnej wersji. Trujillo i Hammett postanowili skowerować... wersję legend thrash metalu, grupy Tankard! Kawałek Schwarz-weiß wie Schnee (Czarno-biali jak śnieg) w wykonaniu sekcji rytmicznej Metalliki zyskał potężny, garażowy brud.

24 maja z kolei pojawił się utwór Fast As A Shark od kultowej grupy Accept! Ten numer pojawił się oryginalnie na albumie Restless and Wild z 1982. Uważany jest za jeden z fundamentów speed czy thrash metalu.

Poniżej udostępniamy oba wspomniane wykonania.

Metallica wywołała trzęsienie ziemi w Chorzowie!

19 maja 2026 roku Metallica po raz czwarty w historii zagrała na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Na koncercie pojawiło się aż 90 tys. osób. Fani czekali prawie dwie dekady, aby amerykański kwartet ponownie zaprezentował się na tym legendarnym obiekcie. Nic więc dziwnego, że publiczność dosłownie oszalała z radości, kiedy na scenie pojawili się muzycy. Energia tłumu była tak potężna, że wykryła ją nawet pobliska stacja sejsmologiczna.

– Drgania dosłownie wprawiły ziemię w ruch. Tak wygląda prawdziwa moc metalu! – możemy przeczytać w komunikacie udostępnionym przez Planetarium Śląskie w mediach społecznościowych. Naukowcy byli w stanie dokładnie wskazać moment, w którym ziemia drżała najbardziej. Był to początek koncertu, kiedy Metallica zaprezentowała utwór Creeping Death.

