Paul McCartney opowie o swoim nowym albumie podczas transmisji live na TikToku!
Wielkimi krokami zbliża się premiera kolejnego studyjnego wydawnictwa Paula McCartneya. Nadchodzący album będzie zatytułowany The Boys of Dungeon Lane i trafi na półki sklepowe 29 maja 2026 roku.
Z tej właśnie okazji TikTok ogłosił specjalne wydarzenie. W ramach globalnej transmisji na żywo artysta weźmie udział w sesji Q&A, podczas której podzieli się z fanami kulisami pracy nad płytą oraz opowie szczegółowo o procesie twórczym. McCartney odpowie również na pytania zadane przez fanów. Transmisja odbędzie się 27 maja o godz. 16:30 czasu polskiego i będzie dostępna dla fanów na całym świecie. Wystarczy dołączyć do wydarzenia za pośrednictwem oficjalnego konta McCartneya (w tym miejscu).
Należy wspomnieć, że Paul McCartney zbudował na TikToku silną i bardzo zaangażowaną społeczność. Artysta obserwowany jest przez ponad 1,2 miliona użytkowników. – Paul McCartney to jeden z najbardziej wpływowych i wciąż obecnych na scenie muzycznej artystów w historii, a jego twórczość od dekad kształtuje kulturę kolejnych pokoleń. TikTok to wyjątkowa przestrzeń, w której fani mogą odkrywać i na nowo poznawać kultową muzykę. Nieustannie inspiruje nas to, w jaki sposób nowe grupy odbiorców nawiązują kontakt z niezwykłym dorobkiem Paula McCartneya - od legendarnych utworów The Beatles po jego najnowszy album – powiedziała, cytowana w informacji prasowej, Tracy Gardner, Global Head of Music Business Development w TikToku.
Materiał na album The Boys of Dungeon Lane powstawał podczas sesji realizowanych pomiędzy kolejnymi etapami trasy koncertowej Got Back. Prace trwały łącznie pięć lat i odbywały się w Los Angeles oraz w studiu Hogg Hill Mill w East Sussex należącym do McCartneya. The Boys of Dungeon Lane będzie pierwszą solową płytą muzyka od czasu McCartney III z grudnia 2020. McCartney zadebiutował pod własnym nazwiskiem w 1970. Nadchodzący krążek będzie jego 21., jeśli mówimy o solowej dyskografii. Na nadchodzącym wydawnictwie znajdzie się 14 kompozycji.
Całość promują dwa single: Days We Left Behind oraz Home to Us z gościnnym udziałem perkusisty Ringo Starra.