Paul McCartney opowie o swoim nowym albumie podczas transmisji live na TikToku!

Wielkimi krokami zbliża się premiera kolejnego studyjnego wydawnictwa Paula McCartneya. Nadchodzący album będzie zatytułowany The Boys of Dungeon Lane i trafi na półki sklepowe 29 maja 2026 roku.

Z tej właśnie okazji TikTok ogłosił specjalne wydarzenie. W ramach globalnej transmisji na żywo artysta weźmie udział w sesji Q&A, podczas której podzieli się z fanami kulisami pracy nad płytą oraz opowie szczegółowo o procesie twórczym. McCartney odpowie również na pytania zadane przez fanów. Transmisja odbędzie się 27 maja o godz. 16:30 czasu polskiego i będzie dostępna dla fanów na całym świecie. Wystarczy dołączyć do wydarzenia za pośrednictwem oficjalnego konta McCartneya (w tym miejscu).

Paul McCartney wskazał swój ulubiony utwór The Beatles. Jest zaskoczenie!

Należy wspomnieć, że Paul McCartney zbudował na TikToku silną i bardzo zaangażowaną społeczność. Artysta obserwowany jest przez ponad 1,2 miliona użytkowników. – Paul McCartney to jeden z najbardziej wpływowych i wciąż obecnych na scenie muzycznej artystów w historii, a jego twórczość od dekad kształtuje kulturę kolejnych pokoleń. TikTok to wyjątkowa przestrzeń, w której fani mogą odkrywać i na nowo poznawać kultową muzykę. Nieustannie inspiruje nas to, w jaki sposób nowe grupy odbiorców nawiązują kontakt z niezwykłym dorobkiem Paula McCartneya - od legendarnych utworów The Beatles po jego najnowszy album – powiedziała, cytowana w informacji prasowej, Tracy Gardner, Global Head of Music Business Development w TikToku.

Materiał na album The Boys of Dungeon Lane powstawał podczas sesji realizowanych pomiędzy kolejnymi etapami trasy koncertowej Got Back. Prace trwały łącznie pięć lat i odbywały się w Los Angeles oraz w studiu Hogg Hill Mill w East Sussex należącym do McCartneya. The Boys of Dungeon Lane będzie pierwszą solową płytą muzyka od czasu McCartney III z grudnia 2020. McCartney zadebiutował pod własnym nazwiskiem w 1970. Nadchodzący krążek będzie jego 21., jeśli mówimy o solowej dyskografii. Na nadchodzącym wydawnictwie znajdzie się 14 kompozycji.

Całość promują dwa single: Days We Left Behind oraz Home to Us z gościnnym udziałem perkusisty Ringo Starra.

