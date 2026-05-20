Dlaczego Paul McCartney odmawia zdjęć z fanami? Legendarny muzyk odpowiedział wprost!

Paul McCartney jest obecnie w trakcie promocji medialnej swojego nadchodzącego solowego albumu, który ukaże się na rynku pod koniec maja 2026 roku. W związku z tym udzielił bardzo ciekawego wywiadu w podcaście The Rest Is Entertainment. W trakcie rozmowy pojawił się m.in. temat selfie z fanami. McCartney zdecydowanie jest przeciwnikiem robienia zdjęć na ulicy. I stanowczo tego odmawia.

Dzień, w którym Paul McCartney ogłosił, że odchodzi z The Beatles. Pierwszy zrezygnował jednak John Lennon

– Kiedy kogoś spotykam, ta osoba od razu sięga po telefon, a ja mówię: "Przepraszam, ale nie robię zdjęć". W dzisiejszych czasach to rzeczywiście coś radykalnego – przyznał wprost legendarny muzyk.

Co ciekawe, Paul McCartney zszokował swoim podejściem nawet samą królową amerykańskiej telewizji. – Rzucę teraz nazwiskiem, ale opowiedziałem o tym Oprah [Winfrey - przyp. red.]. Zapytała z niedowierzaniem: "Nie robisz zdjęć?". Odpowiedziałem, że nie. Kiedy spytała dlaczego, rzuciłem po prostu: "Bo nie chcę". Sprawa jest prosta – dodał.

McCartney, we wspomnianej rozmowie, przytoczył także ciekawą anegdotkę z przeszłości, która kształtowała jego obecne podejście. Wspomniał, jak na plaży w Saint-Tropez zobaczył kiedyś małpkę, z którą turyści masowo robili sobie zdjęcia. – Naprawdę nie chcę czuć się jak tamta małpa! A kiedy robię sobie z kimś zdjęcie, czuję się dokładnie tak jak ona. Nie jestem wtedy sobą, nagle staję się kimś innym, jakimś eksponatem – podsumował muzyk.

Flm dokumentalny o Paulu McCartneyu jest dostępny w streamingu

Na początku lat siedemdziesiątych, tuż po rozpadzie The Beatles, Paul McCartney powołał do życia grupę Wings. W jej składzie znaleźli się także m.in. jego żona Linda McCartney, czy Denny Laine. Zespół istniał przez dekadę i wydał łącznie siedem studyjnych albumów. O historii tego zespołu opowiada film dokumentalny Man On The Run, który od 27 lutego 2026 jest dostępny na platformie Prime Video.

