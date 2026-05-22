"Oto ścieżka dźwiękowa mojego życia". Paul McCartney podzielił się listą z najważniejszymi dla niego utworami

Paul McCartney obecnie jest na etapie mocnego promowania, w przestrzeni medialnej, swojego nowego solowego albumu. Przypomnijmy, że krążek zatytułowany The Boys of Dungeon Lane trafi na półki sklepowe 29 maja 2026 roku. Będzie to pierwsze studyjne wydawnictwo McCartneya od ponad pięciu lat. Z tej okazji artysta zasiadł przed mikrofonem BBC Radio 2 i wziął udział w kultowym formacie Tracks of My Years. Muzyk podzielił się utworami, które mocno wpłynęły na jego życie.

Paul McCartney wskazał swój ulubiony utwór The Beatles. Jest zaskoczenie!

Wybory Paula McCartneya to fascynująca podróż przez historię muzyki. Zaczął od fundamentów. W jego zestawieniu pojawiły się więc kompozycje Elvisa Presleya (All Shook Up) czy Chucka Berry'ego (Maybelline). McCartney nie zapomniał o legendarnych rockowych grupach, jak The Kinks (You Really Got Me) oraz The Beach Boys (God Only Knows, to jego utwór wszech czasów!).

Ponadto muzyk przyznał, że ceni bardzo synth-popowy hit Don’t You Want Me od formacji The Human League, która święciła triumfy w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Na liście znalazł się także Imagine od Johna Lennona, jego kolegi z The Beatles.

Tak prezentuje się w całości wspomniane zestawienie:

Gene Vincent – Be-bop-a-Lula Chuck Berry – Maybelline Buddy Holly – That’ll Be The Day Elvis Presley – All Shook Up The Kinks – You Really Got Me The Human League – Don’t You Want Me Prince – Kiss Bob Dylan – Mr Tambourine Man The Beach Boys – God Only Knows John Lennon – Imagine

Film dokumentalny o Paulu McCartneyu jest już dostępny w streamingu

Na początku lat siedemdziesiątych, tuż po rozpadzie The Beatles, Paul McCartney powołał do życia grupę Wings. W jej składzie znaleźli się także m.in. jego żona Linda McCartney, czy Denny Laine. Zespół istniał przez dekadę i wydał łącznie siedem studyjnych albumów. O historii tego zespołu opowiada film dokumentalny Man On The Run, który od 27 lutego 2026 roku jest już dostępny na platformie Prime Video.

