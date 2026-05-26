Nothing But Thieves wracają do Polski w 2027!

To ogłoszenie, na które czekali wszyscy fani gitarowego grania z Wysp. Nothing But Thieves, jeden z najpopularniejszych brytyjskich zespołów rockowych ostatnich kilkunastu lat, przyjedzie do naszego kraju po raz kolejny. Wiadomo już, że koncert odbędzie się 21 stycznia 2027 roku w łódzkiej Atlas Arenie. Organizatorem jest Alter Art.

ESKA ROCK on TOUR - Ateny | Ciekawostki o Grekach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Limitowana przedsprzedaż biletów rozpocznie się 4 czerwca o godz. 11. Aby wziąć w niej udział, wystarczy zapisać się do newslettera Alter Art do końca 3 czerwca (www.alterart.pl/newsletter). Otwarta sprzedaż wystartuje natomiast 5 czerwca o godz. 11.

Równolegle z trasą koncertową (która, oprócz Europy, obejme także Stany Zjednoczone oraz Kanadę), muzycy Nothing But Thieves ogłosili premierę swojego piątego studyjnego krążka. Album zatytułowany Stray Dogs ujrzy światło dzienne 25 września 2026. Materiał został nagrany w Angelic Studios, czyli w tym samym miejscu, w którym powstał ich debiutancki krążek Nothing Bu Thieves z 2015. Pierwszym zwiastunem całości jest singiel Evolution.

Według zapowiedzi, ma to być najbardziej wyzwalające, spójne i surowe dzieło w dyskografii Nothing But Thieves. Tekstowo krążek skupi się na sile społeczności, poczuciu przynależności i doświadczeniach łączących outsiderów (tytułowe "bezpańskie psy"). Będzie to następca płyty Dead Club City z czerwca 2023.

Skład grupy obecnie tworzą: wokalista ta Conor Mason, gitarzyści Joe Langridge-Brown i Dominic Craik, basista Philip Blake, a także perkusista James Price.

Zespół Nothing But Thieves regularnie odwiedza Polskę. Po raz pierwszy zaprezentowali się u nas w styczniu 2015 w klubie Palladium w Warszawie. Muzycy zagrali u nas już 17 razy. Ostatni koncert odbył się w lutym 2025 na warszawskim Torwarze.

Oto najbardziej wyczekiwane rockowe i metalowe albumy w 2026:

18