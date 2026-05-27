OMEN zapowiada dwa koncerty! Sprawdż najważniejsze informacje

31 maja: Kraków, Klub Zaścianek

Set Battle Cry: Zespół wykona W CAŁOŚCI swój kultowy, debiutancki album oraz dorzuci do tego żelazne klasyki z pierwszych trzech krążków!

1 czerwca: Warszawa

Set Warning of Danger: Z okazji 40-lecia wydania drugiej płyty, Omen zagra w stolicy ten album W CAŁOŚCI, a setlistę uzupełnią killery z trzech pierwszych wydawnictw.

Szykujcie się na ognistą dawkę klasycznego metalu lat 80. - dwa miasta, dwa zupełnie inne zestawy utworów!

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

O supporcie

Rat King – w naturze to niezwykle rzadkie i tajemnicze zjawisko, będące grupą martwych szczurów, związanych ogonami z nieznanych przyczyn. W folklorze króla szczurów uznaje się za zły omen. Z kolei w terminologii undergroundowej sceny Rät King to czterech maniaków heavy metalu.

Kilka faktów o nas: wszyscy jesteśmy z okolic Katowic. Powstaliśmy z końcem 2020 roku, nieustannie szlifując swój oryginalny materiał, który ukazał się w postaci EP - ”We Are The Rät King” (2022) oraz długograja ”Rat City” (3 Maj 2024). Charakteryzują nas dwa główne wokale, groteskowe, fantasmagoryczne liryki i stylistyka lat 80tych, co razem definiuje naszą tożsamość - zespołu składającego hołd klasycznemu heavy metalowi.

Od początku istnienia naszego zespołu zagraliśmy wiele koncertów, w tym: w legendarnym Cart & Horses w Londynie (miejsce narodzin Iron Maiden), Klubb Fredagsmangel w Sztokholmie i Barrack Music Club w Pradze. Nie musimy przebierać się na scenie, bo tacy właśnie jesteśmy. Metalowymi maniakami, którzy robią wszystko co w ich mocy, aby utrzymać metalową scenę przy życiu, oddając jej całe serce i pasję. Inspirujemy się różnymi klasycznymi zespołami, co daje unikalną, wypełnioną brzmieniem lat 80-tych, niepowstrzymaną heavy metalową maszynę.

Zawsze szukamy możliwości rozwoju w przemyśle muzycznym, aby godnie reprezentować i kontynuować muzykę heavy metalową, pokazać ją nowym pokoleniom i udowodnić, że heavy metal ma się cholernie dobrze.