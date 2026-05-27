Kiedyś zachwycili Santanę, teraz Kruk świętuje 25-lecie koncertem w Krakowie

Hard rockowa rocznica w Zaścianku

Nadchodzi wyjątkowa okazja dla wszystkich fanów polskiego hard rocka. Zespół Kruk, świętujący swoje 25-lecie działalności, zagra 30 maja 2026 roku w krakowskim Klubie Zaścianek. To będzie wieczór pełen brzmień z pogranicza hard i prog rocka, czerpiących garściami z klasyki lat 70. i 80., ale podanych we współczesnej, energetycznej formie. Koncerty Kruka to prawdziwa gratka dla miłośników gitarowego grania, mocnych riffów i rozbudowanych kompozycji.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Jak Kruk zaimponował Santanie?

Założony w 2001 roku zespół od początku inspirował się twórczością takich gigantów jak Deep Purple, Led Zeppelin czy Uriah Heep. Sercem grupy jest gitarzysta i założyciel Piotr Brzychcy, którego styl i talent zostały docenione przez największe legendy. Do historii przeszedł moment, gdy podczas występu Kruka przed Carlosem Santaną, sam mistrz podszedł do sceny, by osobiście pogratulować Brzychcemu, nazywając go "niesamowitym gitarzystą". Zespół ma na koncie sześć albumów studyjnych, cztery wydawnictwa koncertowe oraz współpracę z takimi artystami jak Grzegorz Kupczyk, Wojciech Cugowski czy Doogie White, wokalista znany z Rainbow. Ich sceniczną klasę potwierdzają wspólne występy u boku Deep Purple, Whitesnake, Thin Lizzy czy UFO.

Wieczór z klasyką w nowoczesnym wydaniu

Jubileuszowy koncert Kruka to coś więcej niż zwykły występ – to celebracja ćwierćwiecza na rockowej scenie. Można spodziewać się wieczoru wypełnionego rockową energią na najwyższym poziomie, gdzie klasyczne inspiracje spotykają się ze współczesnym, potężnym brzmieniem. To doskonała okazja, by na żywo przekonać się o sile zespołu, który przez 25 lat budował swoją pozycję w kraju i zdobywał uznanie za granicą. Widzimy się 30 maja 2026 roku w Klubie Zaścianek, by wspólnie świętować ten wyjątkowy moment.

