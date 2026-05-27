Najlepsze utwory Iron Maiden z Blaze'em Bayleyem w składzie. Oto nasz TOP5

W 1993 roku, po ponad dziesięciu latach, ze składu formacji Iron Maiden odszedł charyzmatyczny wokalista Bruce Dickinson. To właśnie z nim zespół, w latach osiemdziesiątych, święcił ogromne triumfy. Przed bardzo ciężkim zadaniem stanął Steve Harris, założyciel i basista Żelaznej Dziewicy. Musiał bowiem wybrać kandydata, który zastąpi Dickinsona. Po serii przesłuchań wskazał on na Blaze'a Bayleya z zespołu Wolfsbane.

Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Bayley przyszedł na świat 29 maja 1963 roku w angielskim Birmingham. Jego największym idolem był Ronnie James Dio. Kiedy w 1983 roku poszedł na koncert zespołu, w którym śpiewał ten legendarny wokalista, postanowił podążyć jego śladem. Porzucił więc pracę nocnego portiera w hotelu i skupił się w pełni na karierze muzycznej.

W 1984 roku dołączył do wspomnianej już formacji Wolfsbane. W 1989 roku, po wydaniu trzech demówek, na rynku w końcu ukazał się debiutancki album zespołu zatytułowany "Live Fast, Die Fast", który został ciepło przyjęte przez recenzentów. Przed odejściem do Iron Maiden, Bayley nagrał jeszcze z Wolfsbane dwa studyjne krążki ("Down Fall The Good Guys" z 1991 oraz "Wolfsbane" z 1994).

Bayley był znany muzykom Iron Maiden. W 1990 Wolfsbane supportował ekipę Harrisa w trakcie brytyjskiej części trasy koncertowej promującej album "No Prayer for the Dying". Zresztą sam Bruce Dickinson zapraszał go na scenę, aby wspólnie śpiewać "Bring Your Daughter... to the Slaughter". Wskazanie na Blaze'a nie było więc ogromnym zaskoczeniem, choć nie wszyscy członkowie grupy byli początkowo przekonani co do tego wyboru.

Brytyjska formacja nagrała z Bayleyem dwa albumy: "The X Factor" (1995) i "Virtual XI" (1998). Nie cieszyły się one jednak zbyt dużą popularnością wśród fanów oraz dziennikarzy. Ten etap w działalności Iron Maiden szybko dobiegł końca, w 1999 roku wrócił bowiem Bruce Dickinson. Nie zmienia to jednak faktu, że na płytach nagranych z Blaze'em nie brakuje naprawdę udanych utworów, które do dziś się bronią. Niektóre z nich zespół zresztą później wykonywał na żywo z Dickinsonem w składzie.

Z okazji urodzin Bayleya postanowiliśmy więc stworzyć zestawienie najlepszych kompozycji IM z okresu 1995-1998.

Jakie utwory z ery Bayleya w składzie Żelaznej Dziewicy wskazaliśmy? Dowiecie się tego z galerii: