LYRRE zaprasza na koncert! Grupa zagra w Klubie Zaścianek

LYRRE łączy organiczne brzmienie liry korbowej, mroczne riffy i naturalny wokal w nastrojowej muzyce metalowej, która jest jednocześnie melancholijna i eteryczna. Nowy album “Nothing Is Promised” jeszcze intensywniej eksponuje kontrasty ich muzyki. Ulotne wokalizy łączą się z ciężarem gitar i blastami, tworząc witraż euforii, światła i mroku. Od momentu wydania debiutanckiego albumu w 2023 roku, zespół zagrał dziesiątki koncertów m.in. we Francji, Niemczech, Holandii, Szwajcarii oraz Polsce.

CZARNY BEZ - mocne gitarowe riffy, folkowy kobiecy głos z elementami białego śpiewu, industrialna elektronika i przeszywająca perkusja to znak rozpoznawczy grupy i mikstura, której warto spróbować. I zobaczyć - bo stroje sceniczne, nawiązujące do futurystycznego klimatu rave, goth, steam punk oraz dehumanizujące maski męskiej części grupy są elementem widowiskowym. To motyw fantastyczny, który związany jest z alternatywną historią kwartetu, osadzoną w apokaliptycznym świecie, gdzie po wielu kataklizmach i wojnach ludzie znów wracają do plemiennego ustroju, bliskości z naturą i powrotu więzi międzyludzkich.

AETHER - polski zespół melodic death metalowy, czerpiący inspiracje z fińskiej sceny muzycznej. Od momentu powstania grupa wydała pełnowymiarowy album „In Embers” oraz EP-kę „Tale of Fire”, które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem fanów na całym świecie. Zespół zagrał liczne koncerty w krajach Europy, dzieląc scenę z takimi światowej sławy wykonawcami jak Within Temptation, Katatonia oraz Grave Digger.

LYRRE + Czarny Bez + Aether w Klubie Zaścianek [DATA, BILETY]

Data: 29.05.2026

Miejsce: Klub Zaścianek

BILETY dostępne na stronie Klubu.