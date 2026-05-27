Powrót Szogunatu. Whispered na czele metalowej inwazji czterech armii

Cztery Odsłony Metalowej Mocy

Szykujcie się na potężne uderzenie! Już 31 maja 2026 roku, w ramach trasy "Return of the Shogunate European Tour 2026", sceną wstrząsną aż cztery zespoły. Tego wieczoru swoje siły połączą fińscy samurajowie z Whispered, ich rodacy z Torchia, greccy moderniści ze Scar Of The Sun oraz holenderscy weterani death metalu z Ceremony. Zapowiada się wieczór pełen różnorodnych, ale równie bezkompromisowych metalowych brzmień, który zadowoli fanów wielu ciężkich gatunków.

Co zagrają Whispered i spółka?

Gwiazdą wieczoru będzie formacja Whispered, która po latach ciszy powraca, by ponownie zaprezentować swój unikalny "samurajski metal". Spodziewajcie się epickiej mieszanki melodyjnego death metalu z tradycyjnymi japońskimi motywami, gdzie brutalne riffy splatają się z folkowymi melodiami. Wspierać ich będą rodacy z grupy Torchia, promujący swój najnowszy album. Zaserwują mroczny, melodyjny death metal z thrashowym zacięciem, pełen kinowej atmosfery i nieustępliwych riffów. Z Grecji nadciągnie Scar Of The Sun, który zaprezentuje potężne, nowoczesne granie łączące klimatyczne pejzaże dźwiękowe z metalcore’ową energią. Wieczór otworzą natomiast pionierzy holenderskiej sceny deathmetalowej – Ceremony. Zespół powraca z nowym materiałem, gwarantując miażdżący i nastrojowy wstęp do tej metalowej uczty.

Metalowa Uczta Dla Wymagających

Wieczór 31 maja zapowiada się jako prawdziwa podróż przez różne oblicza metalu – od samurajskich opowieści, przez mroczne, filmowe pejzaże, aż po nowoczesną energię i klasyczny deathmetalowy ciężar. To doskonała okazja, by na żywo doświadczyć siły czterech różnych, ale równie potężnych formacji. Każdy z zespołów wnosi do tego zestawu unikalną jakość, tworząc razem wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci każdego fana ciężkiego grania. Szykuje się potężna dawka bezkompromisowej muzyki.