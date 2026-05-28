Ostatni koncert w karierze Sepultury oficjalnie ogłoszony! Gdzie i kiedy się odbędzie?

Już na początku grudnia 2023 roku zespół Sepultura ogłosił pierwsze szczegóły swojej pożegnalnej trasy koncertowej. Zgodnie z zapowiedziami, jej początek zaplanowano na 2024 rok, a koniec na trwający właśnie 2026. Seria występów nie zaczęła się pomyślnie - na trzy dni przed jej rozpoczęciem odejście z zespołu ogłosił Eloy Casagrande, którego zastąpił Greyson Nekrutman.

Pożegnalne tournée brazylijskiej ikony metalu wciąż trwa, a w ramach "Celebrating Life Through Death" grupa zagrała już dwa koncerty w Polsce: w 2024 roku w katowickim Spodku i rok później na Mystic Festivalu. Andres Kisser już od dłuższego czasu zapowiadał, że wielkimi krokami zbliża się ostatni w historii koncert Sepultury, jednak poza jego oczywistym miejscem, jakim jest Brazylia, nie znaliśmy większych szczegółów - aż do teraz.

Wiadomo już, że pokaz Sepultury na Mysticu w 2025 roku zapamiętamy jako jej ostatni w naszym kraju. W środę 27 maja zespół oficjalnie ogłosił wszystkie szczegóły swojego ostatniego w całej karierze koncertu.

Ten odbędzie się zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami w São Paulo w Brazylii w tamtejszej Mercado Livre Arena Pacaembu już 7 listopada. W wydarzeniu udział wezmę goście specjalni - na ten moment ogłoszono formacje Metal Allegiance, Krisiun oraz Sacred Reich, skład ten ma się w najbliższych miesiącach powiększyć.

Dla wszystkich tych, którzy chcieliby udać się do Brazylii i na żywo świętować zamknięcie w historii metalu rozdziału pod tytułem 'Sepultura', poniżej zamieszczamy harmonogram sprzedaży biletów:

PRZEDSPRZEDAŻ SANTANDER:

Czwartek (28.05) o 12:00: Wybrani i prywatni klienci

Piątek (29.05) o 12:00: Pozostali klienci Santander

SPRZEDAŻ OGÓLNA:

30 maja, start o 10:00 online

Czy w pokazie wezmą udział założyciele Sepultury, bracia Max i Igor Cavalera? Choć Kisser w licznych wywiadach dawał do zrozumienia, że wielokrotnie zapraszał muzyków do bycia częścią tak szczególnego pokazu, to miał się doczekać z ich strony brakiem chęci na taki krok.

