Wielki powrót A Perfect Circle! Grupa z nowym numerem tuż przed pierwszą od 8 lat trasą!

Zespół A Perfect Circle został założony z inicjatywy Billy'ego Howerdela pod koniec lat 90. W tym okresie muzyk miał już za sobą pracę technika gitarowego wokół takich zespołów, jak The Smashing Pumpkins, Nine Inch Nails, Fishbone oraz Tool. Howerdel wyjątkowo mocno zaprzyjaźnił się z Maynardem Jamesem Keenanem, któremu w końcu zdecydował się puścić nagrane przez siebie dema. Te zainteresowały frontmana Toola na tyle, że wyraził chęć dogrania do nich swoich wokali.

Tym samym dokładnie w 1999 roku powstało A Perfect Circle, a debiutancki album formacji, Mer de Noms, ujrzał światło dzienne rok później. Wydawnictwo osiągnęło spory sukces tak krytyczny, jak i komercyjny, a jeszcze lepiej poradziło sobie kolejne, Thirteenth Step z 2003 roku. Już rok później, po wydaniu Emotive, grupa na aż 6 lat zawiesiła działalność, wznowiła ją dopiero w 2010 roku. Przez te 16 lat grupa wydała tylko jeden krążek, Eat the Elephant z 2018 roku, który powstawał przez imponujące 8 lat. Teraz, zupełnie niespodziewanie, grupa podzieliła się z fanami i fankami nowym utworem!

Muzyka rockowa lat 2000. - zagranica. Jakie albumy zdefiniowały ten okres?

Muzyczna nowość od A Perfect Circle tuż przed startem trasy!

Niespodziewanie, w środę 27 maja, grupa bez żadnych wcześniejszych zapowiedzi, wydała nowy kawałek! Starless ukazuje się dosłownie na moment przed startem pierwszej od 8 lat trasy koncertowej A Perfect Cirlce po Europie. Wiadomo na ten moment, że kompozycja została nagrana na początku tego roku, na perkusji zagrał w niej Josh Freese, a całość wyprodukował sam Howerdel. Grupa nie przekazała jednak, czy Starless można potraktować jako zapowiedź nowej, pierwszej od niemal dekady płyty formacji.

A Perfect Circle zagrają na Torwarze

Utwór po raz pierwszy na żywo wybrzmi już 3 czerwca podczas występu A Perfect Circle w Londynie. Już tydzień później zaś grupa zawita do Polski! Koncert odbędzie się 10 czerwca na warszawskim Torwarze. W sprzedaży wciąż dostępne są bilety na wydarzenie.