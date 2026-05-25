The Pretty Reckless udostępniają utwór tytułowy z nadchodzącego albumu

W „Dear God” The Pretty Reckless stawiają na mroczne, emocjonalne brzmienie prowadzone przez mocny wokal Taylor Momsen. Utwór stopniowo narasta, prowadząc do elektryzującego gitarowego solo, które pozwala instrumentom wybrzmieć z pełną mocą i podkreśla motyw przewodni zarówno piosenki, jak i całego albumu – pragnienie ucieczki z piekła ku czemuś lepszemu.

Najlepsze wokalistki rockowe - zagranica

Dear God” to desperacja zamieniona w muzykę. Kiedy życie staje się bardzo ciężkie fizycznie i brutalne, opuszczasz własne ciało i zaczynasz błagać siłę wyższą, żeby cię stamtąd wyciągnęła. Ta przestrzeń między niebem a piekłem nie jest metaforą. To miejsce, w którym naprawdę żyjesz – komentuje Taylor Momsen.

W ubiegłym miesiącu zespół zaprezentował intensywny, surowy i pełen charakteru numer „Love Me”. Wcześniejszy singiel „When I Wake Up” zadebiutował na 10. miejscu listy Mediabase Active Rock i obecnie zajmuje 16. pozycję na Billboard Mainstream Rock. Z kolei wiodący singiel promujący album – „For I Am Death” – został ósmym numerem jeden grupy na liście Mainstream Rock. „Dear God” jeszcze mocniej stawia na szczerość i artystyczną swobodę, będąc jednym z najbardziej surowych i bezkompromisowych materiałów w dorobku zespołu. Album napisano z pamiętnikarską szczerością, pokazując The Pretty Reckless w najbardziej bezpośrednim wydaniu.

Nadchodzący rok jest kontynuacją bardzo intensywnego okresu dla zespołu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy The Pretty Reckless wystąpili m.in. podczas prestiżowej gali MusiCares Person of the Year 2026, gdzie Taylor Momsen oddała hołd legendarnej Mariah Carey obok Foo Fighters, a także pojawili się podczas Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony 2025, gdzie Taylor wystąpiła razem z Soundgarden z okazji wprowadzenia grupy do galerii sław.

Zespół wydał również świąteczną EP-kę „Taylor Momsen’s Pretty Reckless Christmas”, zawierającą nową wersję utworu „Where Are You Christmas?”. Singiel dotarł na szczyt listy Billboard Hot Hard Rock Songs, ponownie rozbudzając nostalgię i zainteresowanie fanów na całym świecie.