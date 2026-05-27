Wyznanie, które niszczy wszystko. O czym jest film „Drama”?

Wyobraź sobie, że jesteś o krok od ślubu z miłością swojego życia. Wszystko jest idealne, dopóki jedno, z pozoru niewinne wyznanie nie wywraca waszego świata do góry nogami. Co, jeśli okaże się, że osoba, której za chwilę masz przysięgać wierność, skrywa sekret tak mroczny, że zaczynasz kwestionować wszystko, co o niej wiedziałeś? Na tym właśnie pytaniu Kristoffer Borgli, reżyser głośnego „Dream Scenario”, buduje swój najnowszy film. „Drama” to nie kolejna słodka komedia romantyczna. To jazda bez trzymanki, która 26 maja, wylądowała prosto na platformie Player.

Na pierwszy rzut oka Emma (Zendaya) i Charlie (Robert Pattinson) mają wszystko: urodę, pieniądze i miłość, która lada dzień ma zostać zwieńczona spektakularnym ślubem. Sielanka pryska jak bańka mydlana podczas jednego wieczoru z przyjaciółmi. Na jaw wychodzi szokująca informacja z przeszłości przyszłej panny młodej, która stawia ją w zupełnie nowym, bardzo niepokojącym świetle. Czy Charlie będzie w stanie wybaczyć? A może tu wcale nie chodzi o wybaczenie, a o zaakceptowanie faktu, że kobieta jego życia jest kimś zupełnie innym?

Film w mistrzowski sposób buduje napięcie, zmuszając nas do zadania sobie pytania: jak dobrze znamy ludzi, których kochamy? Fabuła nie daje łatwych odpowiedzi, zamiast tego serwuje emocjonalny rollercoaster, w którym granica między miłością, strachem a nawet nienawiścią staje się niebezpiecznie cienka. Przygotuj się na seans, który zmusi cię do myślenia.

Siłą napędową „Dramy” jest bez wątpienia aktorski duet, który elektryzuje od pierwszej minuty. Zendaya i Robert Pattinson tworzą na ekranie tak wiarygodny i złożony portret pary w kryzysie, że trudno oderwać od nich wzrok. On, jako kłębek nerwów, próbuje racjonalizować sytuację, która go przerasta. Ona, z kolei, prezentuje postać, której nie da się łatwo zaszufladkować. Ich ekranowa chemia to absolutny majstersztyk, który dźwiga całą historię.

Sprawdziliśmy, jak film został przyjęty. Widzowie na Filmwebie ocenili go na solidne 7,1/10, a w polskich kinach przyciągnął ponad 300 tysięcy osób. To jeden z tych tytułów, które wywołują dyskusje i skrajne emocje. Reżyser Kristoffer Borgli po raz kolejny udowadnia, że potrafi kręcić kino inteligentne, przewrotne i trzymające w napięciu do samego końca.

Drama to nie jest film na randkę. Chyba że... lubicie ryzyko

Jeśli szukasz lekkiej komedii na poprawę humoru, to... szukaj dalej. „Drama” jest reklamowana jako komedia romantyczna, ale to raczej thriller psychologiczny w przebraniu, doprawiony solidną dawką czarnego jak smoła humoru. To kino, które bawi w momentach, kiedy czujesz, że nie powinieneś się śmiać. Bawi dyskomfortem, niezręcznością i ludzką niedoskonałością w ekstremalnej sytuacji.

To idealny wybór na wieczór, gdy masz ochotę na coś więcej niż tylko prostą rozrywkę. To film, o którym będziesz rozmawiać jeszcze długo po napisach końcowych, analizując motywacje bohaterów i zastanawiając się, co ty byś zrobił na ich miejscu. Gwarantujemy, że po seansie spojrzysz na swoją drugą połówkę... trochę inaczej.

Zwiastun „Dramy” – zobacz, co kryje się za fasadą idealnego związku