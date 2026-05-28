Henry Rollins sprowadził Davida Bowiego na ziemię? Za kulisami jesteś tylko mleczarzem

Brian May gorzko o współpracy z Davidem Bowie. "Under Pressure" mogło brzmieć zupełnie inaczej!

Jest coś brutalnie uczciwego w zapachu zaplecza sceny tuż przed koncertem. Mieszanka potu, kurzu, elektryczności i taniego piwa. To tam, w labiryncie skrzyń transportowych i plątaninie kabli, ważą się losy wieczoru. Nie w garderobie artysty, gdzie lustra otoczone żarówkami odbijają zmęczone twarze i wielkie ego, ale właśnie tam, w półmroku, wśród ludzi w czarnych t-shirtach, dla których każda gwiazda rocka to po prostu kolejny element do wpięcia w system. Henry Rollins, człowiek, który przetoczył się przez scenę hardcore punkową jak taran, znał tę prawdę lepiej niż ktokolwiek. Sformułował ją kiedyś w swoistym manifeście, będącym jednocześnie zimnym prysznicem dla każdego aspirującego boga gitary.

Słuchaj kierownika sceny i wchodź na scenę wtedy, kiedy ci każe. Nikt nie ma czasu na gwiazdorskie fochy. Żadnego technika za kulisami nie obchodzi, czy jesteś Davidem Bowie, czy mleczarzem. Kiedy zachowujesz się jak dupek, są zupełnie nieporuszeni tym infantylnym popisem, który – jak być może myślisz – wiąże się z twoim wątpliwym statusem. Byli tam na wiele godzin przed tobą, budując scenę, i będą tam jeszcze wiele godzin po tym, jak wyjdziesz, rozbierając ją. To oni powinni dostawać twoją pensję, a ty powinieneś dostawać ich.

Kto tu tak naprawdę rządzi? Na pewno nie gwiazda rocka

Zanim świat poznał go jako Henry’ego Rollinsa, wokalistę Black Flag o spojrzeniu, które mogłoby przewiercić stal, był Henrym Garfieldem. Dzieciakiem z Waszyngtonu, który swoją przygodę z muzyką zaczynał od noszenia sprzętu dla innych kapel. Był jednym z tych niewidzialnych ludzi, o których pisał po latach z taką estymą. Wiedział, jak smakuje praca za płacę minimalną, bo zarobione w lodziarni Häagen-Dazs pieniądze przeznaczył na sfinansowanie debiutanckiej EP-ki swojego pierwszego zespołu, State of Alert. Ten etos pracy, zaszczepiony w nim jeszcze w szkole, gdzie nauczono go dyscypliny, nigdy go nie opuścił. On nie kupił sobie miejsca na scenie – on na nie zapracował, najpierw siłą własnych mięśni, a dopiero potem siłą własnego gardła.

Ta perspektywa – człowieka, który widział rock and rolla od strony rampy załadunkowej – ukształtowała go na zawsze. Dlatego właśnie jego słowa o technicznych brzmią tak autentycznie. Nie ma w nich taniego moralizatorstwa, jest czysty pragmatyzm. Rockowy koncert to nie magiczny rytuał, a precyzyjnie działająca maszyneria. Maszyna, której najważniejsze tryby pozostają w cieniu, smarowane potem i zasilane kawą z termosu. Gwiazda jest tylko tymczasowym, wymienialnym elementem na jej szczycie. Efektownym, głośnym, ale w gruncie rzeczy zależnym od setek cichych decyzji podejmowanych przez ludzi, którzy nie mają czasu na artystyczne fanaberie.

Co o tym wszystkim powiedziałby Henry Rollins, gdyby spotkał Davida Bowiego?

Przywołanie w tym kontekście Bowiego nie było przypadkowe. Rollins zderzył ze sobą dwa światy, dwie kompletnie różne filozofie bycia na scenie. David Bowie był kameleonem, kosmitą, postacią z innej planety, która zstępowała na estradę, by dać tłumowi widowisko. Jego występy były teatrem, a on sam – niedotykalnym bytem, otoczonym aurą tajemnicy i artystycznej kreacji. Był wszystkim tym, czym hardcore’owy etos Rollinsa gardził. Z drugiej strony stał właśnie on: spocony, nabrzmiały od mięśni facet w samych czarnych szortach, który przed wejściem na scenę ściskał w dłoni bilardową kulę, by skupić całą swoją energię w jednym punkcie. Jego koncert nie był spektaklem. Był konfrontacją.

Podczas gdy Bowie tworzył dystans, Rollins go anihilował. Wchodził w publiczność, walczył z nią, prowokował. Dziennikarze pisali, że jego potężna sylwetka stała się metaforą tarczy emocjonalnej, którą wokół siebie zbudował. On sam twierdził, że trening był po prostu sposobem na przekraczanie własnych granic. Ale dla technicznego za konsoletą, zarówno Ziggy Stardust w brokacie, jak i wściekły Rollins ociekający potem, byli tym samym – sygnałem do wysterowania. Mleczarzem, który ma do wykonania swoją robotę. I niczym więcej.

Nigdy więcej muzyki? Zmęczony wojownik schodzi ze sceny

Ta nieustająca wojna, toczona zarówno z publicznością, jak i z samym sobą, musiała mieć swoją cenę. Przez lata Rollins był synonimem niezniszczalnej maszyny – wydawał płyty, pisał książki, jeździł po świecie ze swoimi spoken word, prowadził audycje radiowe. Aż w końcu, niemal dekadę temu, powiedział „dość”. Przynajmniej jeśli chodzi o muzykę.

Nigdy tak naprawdę nie lubiłem być w zespole

– przyznał w jednym z wywiadów, określając swoją sceniczną karierę jako „dwudziestopięcioletni egzorcyzm”. Pewnego dnia po prostu obudził się i nie miał już nic do powiedzenia w tej formie. Wypalił się, świadomie schodząc ze sceny, zanim ta zdążyłaby go z siebie wyrzucić.

Być może właśnie wtedy, w tej ciszy po ostatnim koncercie, jego słowa o szacunku dla ekipy technicznej nabrały pełnego znaczenia. Bo gdy gasną światła, a tłum rozchodzi się do domów, zostają tylko oni. Ci, którzy byli tam na długo przed pierwszym dźwiękiem i zostaną długo po ostatnim. Rozmontowują świat iluzji, kawałek po kawałku, by następnego dnia zbudować go od nowa w innym mieście. A Henry Rollins, były pracownik lodziarni i były frontman Black Flag, po prostu wrócił na swoje miejsce. Zszedł ze sceny na znak dany przez samego siebie, z szacunku do mechanizmu, którego był kiedyś najważniejszą, choć wciąż tylko częścią.

