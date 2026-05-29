Tak zaczynał karierę Krzysztof Cugowski. Jego droga na szczyt była pełna wyzwań

Krzysztof Cugowski, urodzony 30 maja 1950 roku w Lublinie, od najmłodszych lat przejawiał artystyczne i sportowe pasje. W młodości trenował kulturystykę, boks, a nawet rzut dyskiem, jednak to muzyka okazała się jego prawdziwym powołaniem. Uczęszczał do Państwowej Szkoły Muzycznej, gdzie uczył się gry na pianinie i klarnecie, a jego idolami byli Jimi Hendrix oraz zespoły Cream i Black Sabbath. Swoją muzyczną przygodę na dobre rozpoczął w 1969 roku, kiedy współtworzył zespół o nazwie Prompter’s Box, która wkrótce została spolszczona na Budka Suflera. Po krótkiej przerwie na służbę wojskową i współpracy z innymi formacjami, na stałe związał się z grupą, która pod jego wokalnym przewodnictwem miała stać się jednym z najważniejszych zespołów w historii polskiego rocka.

Od "Snu o dolinie" do Carnegie Hall. Te sukcesy ugruntowały jego pozycję

Kariera Krzysztofa Cugowskiego to pasmo nieprzerwanych sukcesów, które na trwałe zapisały się w polskiej kulturze. Jako wokalista Budki Suflera nagrał 12 albumów studyjnych, w tym legendarny krążek "Nic nie boli, tak jak życie", którego sprzedaż przekroczyła milion egzemplarzy. Zespół koncertował na całym świecie, a jednym z najważniejszych momentów w jego historii był występ w prestiżowej Carnegie Hall w Nowym Jorku w 1999 roku. Cugowski współpracował również z międzynarodowymi gwiazdami, takimi jak Ray Wilson czy Garou. W 2005 roku zaangażował się w politykę, uzyskując mandat senatora VI kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Jego talent aktorski można było podziwiać w filmie "Przepraszam, czy tu biją?" z 1976 roku, gdzie wcielił się w rolę piosenkarza.

Głos, który pokochały miliony. Oto fenomen Krzysztofa Cugowskiego

Fani pokochali Krzysztofa Cugowskiego przede wszystkim za jego niezwykły, potężny i charakterystyczny głos, który stał się znakiem rozpoznawczym Budki Suflera. Jego charyzma sceniczna i zdolność do przekazywania głębokich emocji sprawiły, że takie utwory jak "Jolka, Jolka pamiętasz" czy "Jest taki samotny dom" zyskały status kultowych. To właśnie jego interpretacje wokalne nadawały piosenkom zespołu wyjątkowego, rockowego pazura i ponadczasowego charakteru. Przez dekady Cugowski udowadniał, że jest artystą wszechstronnym, który potrafi poruszyć publiczność zarówno mocnym, rockowym brzmieniem, jak i liryczną balladą.

Niesamowita metamorfoza artysty. Dziś trudno go rozpoznać na starych zdjęciach

Na przestrzeni ponad 50 lat kariery Krzysztof Cugowski przeszedł zdumiewającą metamorfozę. W latach 70. i 80. jego wizerunek był kwintesencją rockowego stylu - bujne włosy, odważne stroje i nonszalancja idealnie wpisywały się w estetykę tamtych czasów. Z biegiem lat jego wygląd ewoluował. Długie włosy ustąpiły miejsca krótszej, siwiejącej fryzurze, a rockandrollowy luz został zastąpiony przez bardziej stonowaną elegancję. Dziś artysta prezentuje dojrzały i wyważony wizerunek, który podkreśla jego status legendy polskiej sceny muzycznej. Zmiany w wyglądzie doskonale odzwierciedlają jego artystyczną podróż od zbuntowanego rockmana do cenionego mistrza.

Życie prywatne z dala od mediów. Kim są żony i synowie muzyka?

Mimo ogromnej popularności Krzysztof Cugowski zawsze starał się chronić swoje życie prywatne. W 1975 roku ożenił się z Małgorzatą, z którą ma dwóch synów - Piotra i Wojciecha. Obaj poszli w ślady ojca i również są cenionymi muzykami. Przez pewien czas tworzyli nawet rodzinny zespół Cugowscy, z którym nagrali dwa albumy. Po rozwodzie w 1994 roku artysta ponownie się ożenił. Z drugą żoną, Joanną, ma syna Krzysztofa. Choć jego synowie są osobami publicznymi, Cugowski rzadko opowiada o swoim życiu rodzinnym, stawiając na pierwszym miejscu muzykę.

Koniec z Budką Suflera to nie koniec kariery. Czym dziś zajmuje się artysta?

Po oficjalnym zakończeniu działalności Budki Suflera w 2014 roku Krzysztof Cugowski nie zwolnił tempa. Skupił się na karierze solowej i w 2017 roku powołał do życia nową formację - Zespół Mistrzów, z którą regularnie koncertuje. W 2020 roku wydał dwupłytowy album "50/70 Moje najważniejsze", podsumowujący półwiecze jego działalności artystycznej. W 2022 roku fani mogli go oglądać w roli jurora w programie rozrywkowym Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo". Rok 2024 był dla niego niezwykle pracowity - ukazał się jego kolejny solowy album "Wiek to tylko liczba" oraz książka autobiograficzna "Śpiewanie mnie nie męczy. Cugowski rozmawia z Sierockim". Artysta udowadnia, że wciąż ma energię do tworzenia i pozostaje jedną z najaktywniejszych postaci na polskiej scenie muzycznej.