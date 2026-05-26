Iron Maiden i historia powstania albumu Brave New World

Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku nie były najlepszym okresem w dorobku brytyjskiej formacji Iron Maiden. Na początku dekady ze składu odszedł gitarzysta Adrian Smith, trzy lata później w jego ślady poszedł wokalista Bruce Dickinson. Dwa albumy nagrane z nowym frontmanem Blaze’em Bayleyem zostały dość chłodno przyjęte przez fanów. Grupa nie cieszyła się już taką popularnością jak wcześniej i grała w coraz mniejszych obiektach. Nie wiadomo więc, jakby potoczyła się przyszłość Iron Maiden, gdyby nie powrót Dickinsona oraz Smitha w marcu 1999.

– Kiedy po raz pierwszy Rod [Smallwood, menadżer zespołu – przyp. red.] napomknął o możliwości powrotu Bruce’a, powiedziałem: "No dobrze, jeśli on ma wrócić, to może i Adrian też?". Spytał mnie wtedy: "Ale chyba nie chcecie się pozbyć Janicka [Gersa, gitarzysty], prawda?", a ja mu na to: "Nie, nie chcę, żeby odszedł. Uważam, że jest świetny" – powiedział basista Steve Harris w książce Run to the Hills Micka Walla. I tak właśnie grupa stała się sekstetem z trzema gitarzystami na pokładzie.

Mija 40 lat od pierwszych koncertów Iron Maiden w Polsce.

Muzycy nie chcieli odcinać wyłącznie kuponów od dawnych sukcesów w latach osiemdziesiątych. Od razu zabrali się więc za tworzenie materiału z myślą o dwunastym studyjnym albumie. Chwilę później zespół ruszył w trasę koncertową promującą grę komputerową Ed Hunter i składankę o takim samym tytule. Dobiegła ona końca w październiku 1999.

Następnie ekipa IM zameldowała się w Guillaume Tell Studio znajdującym się na przedmieściach Paryża, które zostało urządzone w dawnym kinie. Na producenta wybrano Kevina Shirleya, który miał już na koncie współpracę z Dream Theater czy Aerosmith. Miał on za zadanie odświeżyć brzmienie Iron Maiden, jednocześnie zachowując charakterystyczny styl grupy. Zmiana polegała także na sposobie nagrywania.

– Kevin wykorzystał najmocniejsze strony zespołu, a jednym z naszych największych atutów jest umiejętność grania na żywo. Nigdy nie nagrywaliśmy w ten sposób, a to przecież szaleństwo. Nigdy wcześniej nie korzystaliśmy z tego, co wychodzi nam najlepiej. Wchodząc do studia, mieliśmy już gotowy materiał, przećwiczony tak, jakbyśmy mieli go zagrać na koncercie – wspominał Dickinson w książce Paula Stenninga, która na polskim rynku ukazała się pod tytułem Historia Żelaznej Dziewicy.

W studiu panowała bardzo dobra atmosfera, a same utwory powstawały w szybkim tempie. No i liczył się, przede wszystkim, kolektyw. Steve Harris był nadal głównym kompozytorem, ale dopuścił on mocniej do głosu chociażby Janicka Gersa, który na Brave New World jest podpisany przy czterech utworach. Swoje dorzucili także gitarzysta Dave Murray, Dickinson oraz Smith. Jedynie na swoją kolej musiał jeszcze poczekać perkusista Nicko McBrain. Frontman Iron Maiden wspominał później, że podeszli do nagrywania płyty niczym sportowcy. Chodziło o zaplanowanie wszystkiego w taki sposób, aby osiągnąć "życiówkę" w odpowiednim momencie.

– Wiedzieliśmy, że teraz możemy osiągnąć znacznie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Postanowiliśmy puścić w niepamięć wydarzenia z przeszłości, dochodząc do wniosku, że lepiej spłonąć i odejść, niż się powoli wypalać – napisał wokalista w swojej autobiografii Do czego służy ten przycisk?.

Na trzy tygodnie przed premierą Brave New World grupa wypuściła pierwszy singiel, The Wicker Man, który był dowodem na to, że Iron Maiden cały czas żyje i wraca do odpowiedniej formy. Album ukazał się na rynku 29 maja 2000 roku. Reakcje na Brave New World były niemal jednogłośnie entuzjastyczne. Zarówno krytycy, jak i fani uznali krążek za triumfalny powrót zespołu. Płyta odniosła również duży sukces komercyjny. W ojczyźnie dotarła do siódmego miejsca, jeszcze lepsze wyniki osiągnęła m.in. we Francji, Niemczech czy Szwecji.

Na samym początku czerwca, w Strasbourgu, rozpoczęła się trasa promująca Brave New World pod szyldem Metal 2000. Muzycy Iron Maiden dali ponad 90 koncertów, w tym dwa w Polsce: 20 czerwca w katowickim Spodku i dzień później na warszawskim Torwarze. Wspomniana trasa dobiegła końca natomiast w styczniu 2001 słynnym koncertem na festiwalu Rock in Rio w Brazylii. Zespół tego dnia podziwiało ok. 250 tys. fanów. Występ został udokumentowany i później ukazał się w formie fizycznej: na DVD oraz CD.

