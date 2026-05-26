Robert Fripp na temat przyszłości King Crimson. "Dziś nie czuję potrzeby grania na żywo"

Legendarna formacja King Crimson, która powstała w 1968 roku, na swoim koncie ma trzynaście studyjnych albumów. Ostatni z nich, The Power to Believe, ukazał się na rynku w 2003, czyli ponad dwie dekady temu. Z kolei w grudniu 2021 formacja zawiesiła oficjalnie działalność koncertową. W 2022 Robert Fripp, lider King Crimson, został zapytany o to, czy grupa jeszcze kiedykolwiek powróci na scenę. Muzyk przyznał wówczas, że nie ma żadnych planów koncertowych. Fripp poetycko ogłosił, że grupa "przeszła od dźwięku do ciszy".

Wielu fanów miało jednak nadzieję, że to tylko chwilowa przerwa. Niestety, w najnowszym wywiadzie dla magazynu Uncut kultowy gitarzysta nie ma zbyt dobrych wiadomości dla wszystkich miłośników King Crimson.

Fripp, znany ze swojego absolutnego perfekcjonizmu, przyznał szczerze, że wiek i przerwa w regularnym koncertowaniu, z powodu pandemii koronawirusa, zrobiły swoje.

Kiedy gram na poziomie, który sam sobie wyznaczyłem – co w realiach King Crimson oznacza utwory takie jak "Fracture", "Larks' Tongues In Aspic, Part Four" czy "Frame By Frame", co przekłada się na szesnastki przy tempie 156 do 158 uderzeń na minutę – to, czysto fizycznie, mówimy o gitarowym poziomie olimpijskim. Trudność polegała na tym, że po rocznej przerwie związanej z covidem, bardzo ciężko jest to odzyskać. Istnieje pewien rodzaj grania, który obecnie – muszę to zaakceptować – stanowi potężne wyzwanie. Dziś nie czuję już potrzeby, by występować publicznie – powiedział muzyk.

A co z nowym albumem od King Crimson?

W 2025 pojawiły się także, w przestrzeni medialnej, informacje, że grupa pracuje nad nowym studyjnym albumem. – Kiedy to wyjdzie, w jakim formacie i w jaki sposób – to wykracza poza moje kompetencje. Ale tak, robimy to kawałek po kawałku, a kilka miesięcy temu menadżer zapytał, czy możemy ruszyć z tym projektem. Więc tak: nagrywamy to z myślą o tym, że wyjdzie to w jakiejś formie w pewnym momencie. Ale kto wie kiedy? – powiedział, w rozmowie z magazynem Goldmine, Jakko Jakszyk, wokalista i gitarzysta, który dołączył do King Crimson w 2013.

Fripp zapewnił jednak, że zespół nie ma żadnych planów w tym zakresie. – Szansa na nowy album King Crimson minęła – dodał na łamach Uncut.

