"Nie chcę umierać na scenie". Gary Holt (Exodus) szczerze o przejściu na emeryturę

W świecie ekstremalnego metalu muzycy, którzy od ponad czterdziestu lat serwują fanom szybkie i ciężkie riffy, powoli zaczynają odczuwać upływ czasu. Gary Holt, gitarzysta kultowej formacji Exodus, w szczerym wywiadzie dla magazynu Fistful of Metal przyznał, że coraz częściej rozmyśla o własnej śmiertelności.

Najlepsze zagraniczne albumy rock i metal 2025

Cóż, nie chcę umierać na scenie. Dużo czasu myślałem o własnej śmiertelności, ale potrzebuję co najmniej kolejnych dwudziestu pięciu lat z moimi dziećmi i wnukami. Robię wszystko, co w mojej mocy, żeby do tego momentu dojść, bo od pięciu lat jestem trzeźwy. Jeśli Exodus dojdzie do momentu, w którym poczujemy, że nadszedł czas, to możemy pójść drogą, którą podążają nasi przyjaciele, a może po prostu się rozstaniemy. Kto wie? – powiedział Holt, który od lat gra również w Slayerze.

Muzyk nie ukrywa, że fizyczna strona grania staje się coraz większym wyzwaniem. Dlatego nie dziwi się, że chociażby formacja Megadeth ruszyła w pożegnalną trasę koncertową. – Nie jestem pełen energii. Jestem kurewsko zmęczony. Miałem już problemy z łokciem, dłonią, a teraz z barkiem. Kto wie, może za pięć lat wiek da o sobie znać, artretyzm się pogorszy i fizycznie nie będę mógł tego robić? – dodał gitarzysta w ubiegłorocznej rozmowie z niemieckim portalem Metal.

Na razie jednak grupa nie zamierza się zatrzymywać. W tym roku Exodus wypuścił nowy studyjny album, Goliath. W niedalekiej przyszłości powinien ukazać się kolejny krążek, gdyż muzycy przygotowali sporo materiału.

Gary Holt jest współtwórcą jednego z utworów Metalliki?

Gitarzysta, w nie tak dawnym wywiadzie dla Heavy Stories, przypomniał historię z początków grupy. Chodzi o kawałek Die By His Hand, który powstał jeszcze, kiedy w zespole był Kirk Hammett. Gitarzysta później odszedł do Metalliki i zabrał słyszalny w nim riff ze sobą. Pojawił się on później w Creeping Death (z albumu Ride the Lightning).

– To riff Kirka i mój tekst. Nigdy nie dopisano mnie jako współtwórcy, więc możesz domyślać się, jak się czuję. Powinienem dostać za to kasę – powiedział Holt.

