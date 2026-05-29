Nocny Kochanek wystąpi na festiwalu w Opolu. Którego dnia zagra zespół?

Tegoroczna odsłona Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej zbliża się wielkimi krokami. To legendarne wydarzenie nazywane bywa prawdziwym świętem polskiej muzyki. Impreza odbędzie się między 4 a 7 czerwca w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu, co będzie stanowić 63. edycję w historii. Transmisję koncertów przeprowadzi Telewizja Polska.

Każdego dnia widzowie mogą liczyć na zróżnicowane koncerty tematyczne. Festiwal rozpocznie się w czwartek 4 czerwca występami uczestników Debiutów i gwiazd w ramach Superjedynek. Kolejnego dnia scena należeć będzie do hip-hopu pod szyldem "Hip-hop. Jedno podwórko 2", a także do konkursu Premier. Sobota, 6 czerwca, upłynie pod znakiem jubileuszy – Bogdana Olewicza oraz 26-lecia działalności Kabaretu Neo-Nówka. Finałowy wieczór, w niedzielę 7 czerwca, to okazja do świętowania 45 lat istnienia grupy Lady Pank, a także czas na koncert ,,Kiedy mnie już nie będzie...", poświęcony twórczości Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej.

Nocny Kochanek rozgrzał studentów z Torunia podczas Piernikaliów UMK

Nocny Kochanek na scenie festiwalu Opole 2025

W przeszłości na festiwalu gościły wielkie postaci polskiego rocka, ale w tym roku na scenie zaprezentują się także artyści kojarzeni ze współczesną muzyką metalową.

Mowa o zespole Nocny Kochanek. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami dowiadujemy się, że muzycy zagrają w czwartek 4 czerwca podczas koncertu "Superjedynki", czyli jednego z czołowych wydarzeń 63. odsłony festiwalu. Zgromadzona widownia wysłucha podczas tego wieczoru znanych przebojów wykonywanych przez cenionych artystów z różnych muzycznych gatunków i pokoleń.

Historia zespołu Nocny Kochanek: Od serialu do Fryderyka

Formacja Nocny Kochanek powstała w 2012 roku w Warszawie. Założyli ją muzycy, którzy wcześniej grali w grupie Night Mistress, a ich utwory można było usłyszeć w popularnej animacji Kapitan Bomba w reżyserii Bartosza Walaszka. W jednym z odcinków nazwa zespołu pojawiła się jako prześmiewczy odpowiednik słowa Night Mistress – i tak narodził się Nocny Kochanek.

Debiut płytowy zaliczyli w 2015 roku wydając głośny album Hewi Metal. Obecnie ich dyskografia liczy pięć płyt studyjnych, w tym najnowszą, wydaną w 2025 roku pod tytułem Urwany film. Zespół cieszy się olbrzymią popularnością i jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych grup metalowych w kraju. Charakterystyczną cechą Nocnego Kochanka jest humorystyczne podejście i żartobliwe spojrzenie na stereotypy związane z heavy metalem. Całość wsparta jest potężnym zapleczem muzycznym, które w 2020 roku przyniosło im statuetkę Fryderyka w kategorii 'Album roku – metal' za wydawnictwo Randka w ciemność.