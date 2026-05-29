To idealny rockowy zespół wszech czasów? Wskazał najpopularniejszy podcaster na świecie

Czy w historii rocka i metalu jest ten jeden, kluczowy zespół, który można uznać za najważniejszy? Dywagacje w tym temacie trwają już od lat i nie da się nie zauważyć, że pojawiają się w nich rozmaite głosy.

Zdaje się dość powszechnym być pogląd, zgodnie z którym to The Beatles najbardziej zasługują na miano tej grupy, która najwięcej zmieniła w muzyce. Nie brak i takich, którzy wskażą przy tej okazji raczej na inne ikony, choć także pochodzące z terenów Wielkiej Brytanii, mianowicie The Rolling Stones , Led Zeppelin oraz Queen. Zorientowani bardziej na metal będą wspominać przy tej okazji chociażby o Black Sabbath czy Metallice. Niekiedy pojawiają się głosy, które tłumaczą, że ze wszystkich zespołów to jednak Nirvana najbardziej spełnia wszystkie punkty bycia dosłownie "idealnym zespołem rockowym". Co na to Joe Rogan?

Muzyka rockowa lat 80-tych - zagranica. Albumy, które dziś są legendarne

Joe Rogan nie ma wątpliwości - TO najważniejszy zespół rockowy w historii!

Wątek ten pojawił się w odcinku podcastu, gościem którego był inwestor i matematyk Eric Weinstein. Panowie w pewnym momencie programu zeszli na tematy muzyczne i to właśnie wtedy Joe Rogan otwarcie stwierdził, że w jego opinii największym geniuszem rocka był nikt inny, jak Eddie Van Halen!

Prowadzący najpopularniejszy podcast na świecie stwierdził, że słynny gitarzysta za życia nie otrzymał należytego mu uznania ze strony opinii publicznej - i to pomimo ogromnego wpływu, jaki miał na brzmienie gitary. Rogan stwierdził, że wraz z dołączeniem do Van Halen Sammy'ego Hagara, brzmienie zespołu nieco się złagodziło, stało bardziej radiowe, co spowodowało, że część fanów się od grupy odsunęła, a ona sama nie była traktowana zbyt poważnie przez rynek.

Podcaster dopowiada, że za czasów Davida Lee Rotha formacja była wręcz modelowym przykładem zespołu rockowego.

Po prostu Van Halen stał się Van Hagar i stało się innym rodzajem muzyki. I myślę, że wielu pierwotnych, zagorzałych fanów odeszło. Myślę, że zdobyli popularność dzięki Sammy'emu Hagarowi, ale to była inna muzyka – nie żeby była zła, ale inna. Myślę, że Van Halen z Davidem Lee Rothem w jego najlepszym okresie było dosłownie idealnym zespołem. To było fenomenalne. Byli najlepsi, kiedy chodziłem do liceum. Wszyscy mieli Van Halen w zeszytach, mieli VH - opowiedział Joe Rogan.

