Zespół Keanu Reevesa nie zwalnia tempa! Nowy album Dogstar już jest!

Keanu Reeves był już dość dobrze rozpoznawalny w świecie kina, kiedy to postanowił spróbować swoich sił w dziedzinie innej, niż aktorstwo. W 1991 roku powołał on więc do życia, wraz z Robertem Mailhousem i Greggiem Millerem zespół, który początkowo nazywał się Small Fecal Matter, kolejno BFS (Big Fucking Shit lub Big Fucking Sound), aż w końcu zdecydowano się na Dogstar. Keanu gra w nim na basie. Kapela, która w swoim brzemieniu inspirowała się podbijającym w tym czasie świat grungem, zadebiutowała oficjalnie kilka lat później najpierw EP-ką Quattro Formaggi, a kolejno pierwszym krążkiem Our Little Visionary, który ukazał się jednak tylko na terenie Japonii. Dopiero w 2000 roku, gdy Dogstar zwolnili tempo pod względem koncertowym, międzynarodowo wydany został krążek Happy Ending. Jednak już dwa lata później formacja w przyjaznej atmosferze zakończyła działalność.

Dogstar pozostali w tym stanie przez równo dwie dekady, decydując się na powrót dopiero w 2022 roku. Zespół początkowo zapowiedział kilka koncertów, aż w końcu wydał nową muzykę pod postacią płyty Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. Po premierze Panowie nie znikali wciąż aktywnie koncertując - okazuje się, że do tego nie zabrakło im czasu na pracę w studiu!

Aktorzy i Aktorki, którzy grają rocka!

Nowy album Dogstar już jest!

W marcu zespół oficjalnie ogłosił szczegóły swojego czwartego już studyjnego wydawnictwa! Płyta została zatytułowana All In Now i ujrzała światło dzienne w piątek 29 maja! Nad produkcją krążka czuwał Nick Launay, znany już ze współpracy m.in. z IDLES oraz Amyl and the Sniffers. Już kilka tygodni temu premierę miał tytułowy singiel z wydawnictwa, do tego w ramach jego promocji formacja ogłosiła masywną trasę koncertową. W jej ramach Dogstar zagrają w wybranych miejscach w Stanach Zjednoczonych i kilkunastu europejskich krajach - niestety, na ten moment na mapie grupy nie ma Polski.

