Orange Warsaw Festival 2026 - LINE-UP. Oto, kto wystąpi na wydarzeniu

Nie da się tego nie zauważyć, że z dnia na dzień na polskiej scenie wydarzeń muzycznych pojawia się coraz więcej, czy to jedno- czy kilkudniowych, festiwali. Co najciekawsze w tym wszystkim, całkiem sporo jest w tym wszystkich imprez, zorientowanych na te cięższe, gitarowe brzmienia.
Oczywiście nie zapominamy w tym zalewie nowości o festiwalach, które cieszą się już ugruntowanym statusem i są świetnie znane nie tylko polskiej, ale także zagranicznej publiczności. Do grona tego już od lat zalicza się chociażby Orange Warsaw Festival. Impreza od swoich początków przyciąga tłumy chętnych na przeżycie energetycznej dawki najpopularniejszej na świecie muzyki. Już wiemy, że organizatorzy trend ten utrzymają również w ramach tegorocznej edycji!
Orange Warsaw Festival 2026 - DATA, MIEJSCE
Tym razem dość wcześnie, gdyż już w połowie listopada dostaliśmy pierwsze wieści na temat Orange Warsaw Festival 2026. Wiadomo już oficjalnie, że przyszłoroczna edycja imprezy odbędzie się w dniach 29-30 maja 2026 roku. Tradycyjnie bawić będziemy się na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.
Kto wystąpi na Orange Warsaw Festival 2026? [LINE-UP]
Pierwszą headlinerką została niejaka Olivia Dean - w 2023 roku ukazał się jej debiutancki album Messy, który był nominowany do prestiżowej Mercury Prize oraz otrzymał trzy nominacje do BRIT Awards. W 2025 gwiazda powróciła z wydawnictwem The Art of Loving, który również spotkał się z powszechnym uznaniem. Olivię Dean uznaje się za reprezentantkę brzmienia soul, neo-soul czy pop-soul. Na OWF wystąpi także Lewis Capaldi - znany na świecie brytyjski artysta, który podbił muzyczny rynek przebojem Someone You Loved.
Line-up Orange Warsaw Festival 2026 prezentuje się następująco:
- Dominic Fike (headliner) - 29 maja
- Lewis Capaldi (headliner) - 29 maja
- Olivia Dean - (headlinerka) - 30 maja
- Alessi Rose - 29 maja
- BBNO$ - 30 maja
- Blood Orange - 30 maja
- Daniel Godson - 30 maja
- FKA Twigs - 30 maja
- Ganna - 30 maja
- Jan-Rapowanie - 30 maja
- Kasia Lins - 29 maja
- Kaz Bałagane - 29 maja
- LIVKA - 29 maja
- Loyle Carner - 30 maja
- Pezet - 29 maja
- Sarah Julia - 29 maja
- Sokół - 30 maja
- TV Girl - 29 maja
Rozpiska godzinowa występów dostępna jest na stronie organizatora.
BILETY na Orange Warsaw Festival 2026
Obecnie wciąż prowadzona jest sprzedaż w ramach Final Call. Ceny prezentują się następująco:
- Karnet 2 DNI - 719 zł
- Karnet 2 dni z 15% rabatem dla Klientów Orange - 611 zł
- Bilet jednodniowy - 469 zł
- Bilet jednodniowy z 15% rabatem dla Klientów Orange - 399 zł
*Do podanych cen należy doliczyć koszt obsługi (opłata serwisowa): +5%