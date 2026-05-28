Orange Warsaw Festival 2026 - LINE-UP. Oto, kto wystąpi na wydarzeniu

Nie da się tego nie zauważyć, że z dnia na dzień na polskiej scenie wydarzeń muzycznych pojawia się coraz więcej, czy to jedno- czy kilkudniowych, festiwali. Co najciekawsze w tym wszystkim, całkiem sporo jest w tym wszystkich imprez, zorientowanych na te cięższe, gitarowe brzmienia.

Oczywiście nie zapominamy w tym zalewie nowości o festiwalach, które cieszą się już ugruntowanym statusem i są świetnie znane nie tylko polskiej, ale także zagranicznej publiczności. Do grona tego już od lat zalicza się chociażby Orange Warsaw Festival. Impreza od swoich początków przyciąga tłumy chętnych na przeżycie energetycznej dawki najpopularniejszej na świecie muzyki. Już wiemy, że organizatorzy trend ten utrzymają również w ramach tegorocznej edycji!

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Orange Warsaw Festival 2026 - DATA, MIEJSCE

Tym razem dość wcześnie, gdyż już w połowie listopada dostaliśmy pierwsze wieści na temat Orange Warsaw Festival 2026. Wiadomo już oficjalnie, że przyszłoroczna edycja imprezy odbędzie się w dniach 29-30 maja 2026 roku. Tradycyjnie bawić będziemy się na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.

Kto wystąpi na Orange Warsaw Festival 2026? [LINE-UP]

Pierwszą headlinerką została niejaka Olivia Dean - w 2023 roku ukazał się jej debiutancki album Messy, który był nominowany do prestiżowej Mercury Prize oraz otrzymał trzy nominacje do BRIT Awards. W 2025 gwiazda powróciła z wydawnictwem The Art of Loving, który również spotkał się z powszechnym uznaniem. Olivię Dean uznaje się za reprezentantkę brzmienia soul, neo-soul czy pop-soul. Na OWF wystąpi także Lewis Capaldi - znany na świecie brytyjski artysta, który podbił muzyczny rynek przebojem Someone You Loved.

Line-up Orange Warsaw Festival 2026 prezentuje się następująco:

Dominic Fike (headliner) - 29 maja

Lewis Capaldi (headliner) - 29 maja

Olivia Dean - (headlinerka) - 30 maja

Alessi Rose - 29 maja

BBNO$ - 30 maja

Blood Orange - 30 maja

Daniel Godson - 30 maja

FKA Twigs - 30 maja

Ganna - 30 maja

Jan-Rapowanie - 30 maja

Kasia Lins - 29 maja

Kaz Bałagane - 29 maja

LIVKA - 29 maja

Loyle Carner - 30 maja

Pezet - 29 maja

Sarah Julia - 29 maja

Sokół - 30 maja

TV Girl - 29 maja

Rozpiska godzinowa występów dostępna jest na stronie organizatora.

BILETY na Orange Warsaw Festival 2026

Obecnie wciąż prowadzona jest sprzedaż w ramach Final Call. Ceny prezentują się następująco:

Karnet 2 DNI - 719 zł

Karnet 2 dni z 15% rabatem dla Klientów Orange - 611 zł

Bilet jednodniowy - 469 zł

Bilet jednodniowy z 15% rabatem dla Klientów Orange - 399 zł

*Do podanych cen należy doliczyć koszt obsługi (opłata serwisowa): +5%