Narzeczona Jamesa Hetfielda z Metalliki zachwycona Krakowem. W tle wybrzmiał utwór Lady Pank

Wielu osobom wydaje się, że nasz kraj nie stanowi pierwszego wyboru dla poszukiwaczy kulinarnych wrażeń oraz interesujących zabytków architektonicznych. Rzeczywistość pokazuje jednak zupełnie co innego, ponieważ zagraniczni turyści coraz chętniej planują swoje wycieczki do polskich miast. W ofercie turystycznej znajdują mnóstwo zaskakujących atrakcji i doskonałych lokali gastronomicznych.

Nasi zachodni goście to nie tylko zwykli urlopowicze, ale również wielkie gwiazdy show-biznesu, które wykorzystują przerwy w trasach koncertowych na poznawanie lokalnej kultury. Z tego powodu na ulicach można niekiedy dostrzec legendy muzyki, podobnie jak w 2018 roku temu, gdy Mick Jagger z zespołu The Rolling Stones spacerował po warszawskiej Starówce w towarzystwie swojego syna.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Narzeczona Jamesa Hetfielda z zespołu Metallica zwiedzała Kraków

Najnowszym przykładem zagranicznych gwiazd odwiedzających nasze strony są członkowie ikony brzmienia thrash metalu, Metalliki. Muzycy wykorzystali wolny czas przed swoim zaplanowanym na 19 maja koncertem w Chorzowie, aby dokładnie przyjrzeć się największym atrakcjom turystycznym Krakowa.

Informację o tej wizycie przekazała w mediach społecznościowych Adriana Gillett, która jest narzeczoną gitarzysty i wokalisty grupy Jamesa Hetfielda. Kobieta kilka dni po występie zespołu na Stadionie Śląskim opublikowała na Instagramie specjalny krótki film podpisany zdaniem „Poland- you kick ass!!”. Na zaprezentowanych kadrach widać bardzo wyraźnie charakterystyczne elementy dawnej stolicy Polski, takie jak Wawel, tamtejszy rynek oraz ziejący ogniem pomnik Smoka Wawelskiego.

W opublikowanym materiale wideo można również zaobserwować kulinarne doświadczenia partnerki znanego muzyka. Z relacji wynika, że Adriana Gillett odwiedziła popularną krakowską restaurację Szara Gęś w Kuchni, gdzie najprawdopodobniej w towarzystwie niewidocznego na nagraniu Jamesa Hetfielda delektowała się niezwykle oryginalnie podanym daniem.

Adriana Gillett użyła piosenki Lady Pank. Metallica zagrała utwór Perfectu

Uwagę polskich fanów zwróciła nie tylko warstwa wizualna, ale także oprawa dźwiękowa internetowego wpisu z Małopolski, ponieważ w tle rolki słychać przebój „Mniej niż zero” z repertuaru grupy Lady Pank. Warto przypomnieć, że to nie był jedyny polski akcent podczas niedawnej wizyty metalowców w naszym kraju. W trakcie chorzowskiego widowiska Robert Trujillo oraz Kirk Hammett wykonali na żywo klasyczną kompozycję „Chcemy być sobą” pochodzącą z dyskografii zespołu Perfect.

Wspomniane nagranie wideo przygotowane przez narzeczoną amerykańskiego artysty jest dostępne do obejrzenia bezpośrednio na jej oficjalnym profilu na platformie Instagram.

Związek Jamesa Hetfielda i Adriany Gillett zaczął budzić zainteresowanie mediów wiosną ubiegłego roku, kilkanaście miesięcy po jego głośnym rozwodzie w 2022 roku. Wówczas w internecie pojawiły się pierwsze wspólne kadry pary, a zakochani zaczęli systematycznie pokazywać się publicznie i publikować romantyczne fotografie na swoich kanałach społecznościowych. Wiosną tego roku para zaręczyła się. Obecnie nowa partnerka regularnie wspiera muzyka, jeżdżąc z nim na występy we wszystkich zakątkach globu.