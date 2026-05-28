Legendy symfonicznego metalu, Kamelot, powracają do RavenHill Asylum na albumie “Dark Asylum”

Osadzony w mrocznym świecie inspirowanym epoką neowiktoriańską, „Dark Asylum” zaprasza słuchaczy za bramy RavenHill Asylum — imponującej instytucji, pierwotnie wzniesionej jako wielka katedra, a dziś przekształconej w miejsce, gdzie nauka, wiara i szaleństwo współistnieją w niepokojącej równowadze.

Oto najlepsze metalowe albumy koncertowe w historii. Jakie tytuły wskazała sztuczna inteligencja?

Dark Asylum opowiada o duszy uwięzionej w świecie masek, rozbitych wspomnień i psychicznej udręki, błąkającej się po niekończących się korytarzach RavenHill w poszukiwaniu prawdy, tożsamości i odkupienia. To, co początkowo wydaje się zejściem w mrok, stopniowo przemienia się w podróż ku przebudzeniu, gdzie pod warstwą strachu, iluzji i chaosu kryje się możliwość uzdrowienia, nadziei, a ostatecznie także droga wyjścia z cieni ku Sanktuarium. Album zgłębia dualizm rozpaczy i zbawienia, zacierając granice między rzeczywistością a szaleństwem za pomocą teatralnej narracji, niepokojącej atmosfery i głęboko emocjonalnych tematów - Założyciel Kamelot i gitarzysta Thomas Youngblood o albumie.

Dark Asylum zaprasza słuchaczy do ukrytych komnat ludzkiego umysłu. To podróż, w której każde drzwi odsłaniają inną historię, a jednocześnie wszystkie pozostają ze sobą głęboko powiązane. W swojej istocie album bada dualizm ludzkiej natury: nieustanne napięcie między strachem a nadzieją, chaosem a spokojem, destrukcją a uzdrowieniem. Dark Asylum odzwierciedla walkę o zachowanie zdrowego rozsądku w zimnym i jałowym świecie, jednocześnie ukazując, że zbawienie nie jest czymś, co można odnaleźć na zewnątrz, lecz czymś, co już istnieje w każdym z nas. Dzięki samopoznaniu, świadomości i wewnętrznemu spokojowi uzdrowienie staje się możliwe. Ta koncepcja otworzyła drzwi do bardziej filmowego i niepokojącego krajobrazu dźwiękowego, pozwalając nam eksperymentować z mroczniejszymi i bardziej złowieszczymi motywami muzycznymi - dodaje Tommy Karevik.

Wieloletni producent Kamelot, Sascha Paeth, ponownie stanął za sterami albumu, a za miks i mastering odpowiada Jacob Hansen.

Jeszcze bardziej pogłębiając immersję świata RavenHill, „Dark Asylum” ukaże się w wielu ekscytujących formatach: standardowych edycjach winylowych w kolorze złotym, srebrnym i klasycznej czerni, certyfikowanych edycjach winylowych w wariantach white label, white splatter oraz blood filled — z których dwie ostatnie będą zawierały oficjalną 24-stronicową książeczkę. Dostępnych będzie również kilka wersji CD digipak, w tym edycja dwupłytowa zawierająca instrumentalną wersję albumu, a także wydania kasetowe i cyfrowe.

Kamelot na „Dark Asylum” jeszcze śmielej zagłębia się w filmowe i atmosferyczne brzmienia, wkraczając głębiej w teatralny mrok, jednocześnie zachowując charakterystyczne melodie, które definiują ich styl. Blask świec drży pośród monumentalnych łuków i zimnych kamiennych korytarzy, a słuchacza witają znajome zjawy: mastermind Avantasia — Tobias Sammet, Lea-Sophie Fischer z Eluveitie, Clémentine Delauney z Visions of Atlantis, wokalistka Decessus i aktualna zdobywczyni tytułu Miss World Chile — Ignacia Fernández, a także Rannveig Sif Sigurðardóttir, Sólveig Sara Leupold i Billy King! Tożsamość rozpada się na kawałki, rzeczywistość ulega wypaczeniu, a kontrola wymyka się w niewidzialne ręce, prowadząc główną postać ku zejściu w psychologiczną ciemność, która ostatecznie prowadzi do przemiany… i być może do sanktuarium. Od filmowego rozmachu „Ashen World”, przez introspektywną głębię „Sanctuary”, aż po wielowarstwową tajemniczość „Ivy, My Dear”, Dark Asylum rozwija się jako w pełni immersyjna podróż, łącząca orkiestrowy rozmach, nawiedzające melodie i teatralną narrację w jedną spójną wizję.

Zespół zagra w tym roku w Polsce dwa koncerty: 10 listopada w krakowskim Klubie Studio i dzień później w warszawskiej Progresji.

