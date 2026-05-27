Którego utworu Oasis nie znosi Noel Gallagher? To dlatego nie trafił na kultowy album!

Oasis to zdecydowanie jeden z największych zespołów w historii gitarowych brzmień, w szczególności tych, które podbijały listy przebojów w latach 90. Formacja zaliczyła mocny debiut w 1994 roku za sprawą krążka Definitely Maybe, a jeszcze lepiej poradziła sobie kolejna jej płyta, wydana zaledwie rok później (What's the Story) Morning Glory?.

Już za ich sprawą Oasis okrzyknięto grupą kluczową dla brzmienia, które cały świat poznał jako 'brit pop'. Status formacji podkreślił jej trzeci - i równocześnie ostatni, wydany w latach 90. - album, Be Here Now z 1997 roku. Okazuje się, że to właśnie z czasów nagrań tego krążka pochodzi utwór, sympatią do którego nie pała Noel Gallagher.

Największe przeboje Oasis

Tego utworu Oasis wyjątkowo nie lubi Noel Gallagher! Nie chciał go umieścić na kultowej płycie zespołu!

Wyznał to sam zainteresowany już kilka lat temu w wywiadzie dla magazynu "NME". Noel Gallagher zdradził, że chodzi o utwór Stay Young, który powstał jeszcze w trakcie sesji nagraniowych właśnie do wspomnianego wyżej krążka. Jak opowiedział muzyk, choć docenił radosny, optymistyczny tekst kawałka, który miał, według niego, nawet nieco popowy klimat, tak nie przypadło mu do gustu jego brzmienie.

Noel Gallagher wspomniał, że gdy jego brat, Liam Gllagher, dowiedział się, że numer nie trafi na Be Here Now, zatelefonował do niego z interwencją, co ma mu się rzadko zdarzać. Ostatecznie Stay Young nie znalazł się na regularnej wersji wydawnictwa. Do kompozycji powrócono dopiero w 2016 roku, przy okazji ponownego wydania projektu. Utwór otworzył tym samym dysk drugi krążka, zatytułowany B-Sides and Demos.

Więc chciał to puścić, bo mu się podoba. Ale mi nie. Przypuszczam, że ludziom mogło się to spodobać, bo tam jest: "Hey, stay young and invincible” i "Come what may my faith’s unshakeable”. Podoba mi się ten wers. Ale jest trochę radosny, trochę jak wesoła popowa piosenka. I nie do końca podoba mi się też jej brzmienie. Ale skoro innym się podoba, a Liamowi się podoba, to musi być. I było. Ale uznałem, że to będzie ten, który pominę - wyznał Noel Gallagher.

