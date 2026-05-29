Kazimiernikejszyn 2026 - znamy pierwsze gwiazdy imprezy! Kto zagra na imprezie w Kazimierzu Dolnym?

To wydarzenie zdecydowanie wymyka się standardowym ramom typowego festiwalu muzycznego. Uczestnicy, oprócz bogatego programu koncertowego, mogą liczyć na szeroki wachlarz aktywności dodatkowych, które pozwalają na głęboki reset. W harmonogramie znajdą się między innymi relaks na trawie, słynne Paprowędrówki, joga na świeżym powietrzu oraz spotkania z inspirującymi osobowościami, nazywanymi tutaj Przegośćmi. Kazimiernikejszyn to przede wszystkim czas na naładowanie baterii i odpoczynek od codziennego pędu w atmosferze całkowitego luzu i akceptacji.

Kaśka Sochacka - Koncert MUZO - Mróz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sceneria Kazimierza Dolnego, z jego brukowanymi uliczkami, tajemniczymi wąwozami i zabytkową architekturą, tworzy idealne tło dla tego przedsięwzięcia. Organizatorzy dbają o to, by impreza łączyła pokolenia, dlatego przygotowano specjalną ofertę dla najmłodszych. Dzieciaki mogą liczyć na własną strefę pełną warsztatów, kolorów i kreatywnych zabaw. Wystarczy spakować wygodne obuwie i dobry nastrój, by stać się częścią tej społeczności.

Data i miejsce Kazimiernikejszyn 2026

Warto już teraz zarezerwować w kalendarzu dni od 15 do 19 lipca 2026 roku. Trzynasta edycja imprezy w Kazimierzu Dolnym zapowiada się jako intensywna podróż przez świat dźwięków, natury i radości ze wspólnego przebywania. Organizatorzy uchylili już rąbka tajemnicy w kwestii artystów, którzy uświetnią to wydarzenie swoimi występami. Lista płac wygląda imponująco, a to dopiero początek ogłoszeń.

Aktualny line-up prezentuje się następująco:

Łąki Łan

Igo

Kacperczyk

Paktofonika Orkiestra

Grzegorz Turnau

Natalia Muianga

Kaśka Sochacka

Bass Astral

Natalia Przybysz

Kazimierska Orkiestra Dziadowska

Kasia Sienkiewicz

Kathia

O festiwalu w Kazimierzu Dolnym

Kazimiernikejszyn to wyjątkowy festiwal muzyczny, łączący energetyczne koncerty, pozytywną energię, kontakt z naturą, autorskie przygody oraz warsztaty rozwojowe. Jego charakterystyczna, bezstresowa atmosfera pozostaje w pamięci uczestników jeszcze długo po zakończeniu wydarzenia. Festiwal odbywa się w malowniczym Kazimierzu Dolnym, jednym z najpiękniejszych miejsc w Polsce, które stanowi inspirującą przestrzeń dla artystów i harmonijnie łączy naturę, zabytkową architekturę oraz gościnność lokalnej społeczności.

Największą wartością Kazimiernikejszyn jest jego publiczność – otwarta, pełna entuzjazmu i życzliwości, która aktywnie uczestniczy w tworzeniu niepowtarzalnego klimatu wydarzenia. Festiwal daje możliwość oderwania się od codzienności i zanurzenia w świecie koncertów,

relaksu, warsztatów oraz inspirujących doświadczeń. Dodatkowym atutem są przepiękne widoki, słoneczna pogoda oraz spotkania z Przegośćmi, które dopełniają wyjątkowy charakter tego wydarzenia.