Fryderyki 2026 rozdane. Poznaliśmy właśnie laureatów w kategoriach rock i metal

Szymon Bijak
2026-05-25 22:10

Poznaliśmy laureatów tegorocznych Fryderyków, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową, w tym w kategoriach związanych z rockiem czy metalem. Wszystkie najważniejsze szczegóły znajdziecie w poniższym tekście.

Coma, WaluśKraksaKryzys

Autor: Paweł Szałankiewicz, WaluśKraksaKryzys/ Materiały prasowe

Fryderyki 2026. Oto zwycięzcy w kategoriach rock, metal i alternatywa

Fryderyki to nagrody przyznawane nieprzerwanie od 1995 roku w naszym kraju. Za wybór laureatów odpowiada, od lat, Akademia Fonograficzna w skład, której wchodzi ponad 1000 artystów, dziennikarzy muzycznych i innych osób z polskiej branży fonograficznej. Statuetka, która jest obecnie wręczana, została z kolei zaprojektowana w 1996 roku i jestem dziełem Doroty Dziekiewicz-Pilich.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, odbyły się trzy oddzielne gale. 12 kwietnia 2026 muzyki jazzowej w Warszawie (Muzeum Historii Polskiej), 24 kwietnia muzyki klasycznej we Wrocławiu (Narodowe Forum Muzyki) oraz 25 maja muzyki rozrywkowej w Warszawie. 

Oficjalną transmisję z gali przeprowadziła Telewizja Polska. Poniżej przedstawiamy zwycięzców (pogrubiona czcionka) w kategoriach, które interesują nas zdecydowanie najbardziej, czyli rock, metal oraz muzyka alternatywa.

Album Roku - Rock, blues:

  • Błażej Król – Popiół
  • Lady Pank – LP45
  • Luxtorpeda – Mój trup jest większy niż twój
  • WaluśKraksaKryzys – Tematy i wariacje
  • Michał Wiraszko – Tak młodo się nie spotkamy

Album Roku - Metal:

  • Behemoth – The Shit Ov God
  • Coma – Coma Live at Pol'and'Rock Festival
  • Corruption – Tequila Songs & Desert Winds
  • Hostia – Razorblade Psalm
  • Turbo – Blizny

Album Roku - Muzyka alternatywna:

  • Błoto – Grzyby
  • Hoshi – HER NAME WAS YUMI
  • Kury – Uno Lovis Party
  • Michał Fox Król – City Cluster
  • Variété – Sieć Indry

Singiel Roku – Pop alternatywny/rock:

  • Błażej Król – 3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie
  • Daria ze Śląska – A może jeszcze się da
  • Fisz Emade Tworzywo – Niemoc
  • Fukaj i Vito Bambino – Zabiorę cię tam
  • Kasia Lins – Śmierć w bikini

Fryderyki 2026 - zwycięzcy w pozostałych kategoriach

Poniżej natomiast publikujemy listę zwycięzców w pozostałych kategoriach, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową.

Album Roku - Muzyka korzeni:

  • Basia Giewont – Szeptucha
  • Chrust – Przed Zmierzechem
  • Vavavamuffin – Fly High-Fi!
  • Warszawskie Combo Taneczne – Zapamiętam twoje oczy
  • Warszawska Orkiestra Sentymentalna – Oranżowy świt

Album Roku – Muzyka ilustracyjna:

  • Arek Jakubik – Romeo i Julia żyją
  • Bartek Wąsik – Pianorizon
  • Daniel Bloom – Zamach na papieża
  • Jerzy Rogiewicz – 1670 sezon 2
  • Miro Kępiński – Druga Furioza

Album Roku - Pop:

  • Igo – 12
  • Kuba Badach – Radio Edit
  • Maryla Rodowicz i Goście – Niech żyje bal
  • Wiktor Dyduła – Tak, jak tutaj stoję
  • Zalia – Serce

Album Roku – Pop alternatywny:

  • Bokka – White Room
  • Fisz Emade Tworzywo – 25
  • Kacperczyk – Wszyscy jesteśmy Kacperczyk
  • Kasia Lins – Obywatelka K.L.
  • Mela Koteluk – Harmonia

Album roku – Hip-hop:

  • Kuban – Fugazi
  • Pezet – Muzyka popularna
  • PRO8L3M – EX UMBRA AD LIBERTATEM
  • Quebonafide – Północ/Południe
  • Zdechły Osa – TRASH TAPE

Singiel Roku – Hip-hop:

  • Bedoes 2115 i Kubi Producent – Kamień z serca
  • Kacperczyk i Kukon – Moja wina
  • Kuban, Mrozu, Favst – Zanim spadnie deszcz
  • O.S.T.R. – Sam
  • Quebonafide i Sobel – NORADRENALINA

Singiel Roku – Pop:

  • Daria Zawiałow i Artur Rojek – Dziwna
  • Kuba Badach – Układ otwarty
  • Kuban, Faust i Zalia – Kyoto
  • Natalia Przybysz – Ramen
  • Sanah i Krzysztof Zalewski – Eviva l'arte!

Teledysk Roku:

  • Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński – za teledysk do piosenki Dziwna Darii Zawiałow i Artura Rojka
  • Jan Cisecki – za teledysk do piosenki Zanim spadnie deszcz Kubana, Mroza i Favsta
  • Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec – za teledysk do piosenki Śmierć w bikini Kasi Lins
  • Pat Kustoms, Borys Przybylski – za teledysk do piosenki Kamień z serca Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta
  • Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska – za teledysk do piosenki Eviva l'arte! Sanah i Krzysztofa Zalewskiego

Fonograficzny Debiut Roku:

  • Jacko Bragno
  • Kosma Król
  • Kuba i Kuba
  • pszona
  • Sad Smiles
  • Zuta

Warto zaznaczyć, że w kategorii Artysta/Artystka Roku nominowani byli wszyscy, którzy zostali ujęci w kategoriach należących do muzyki rozrywkowej. Statuetkę otrzymała ostatecznie Kasia Lins

