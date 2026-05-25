Fryderyki 2026. Oto zwycięzcy w kategoriach rock, metal i alternatywa
Fryderyki to nagrody przyznawane nieprzerwanie od 1995 roku w naszym kraju. Za wybór laureatów odpowiada, od lat, Akademia Fonograficzna w skład, której wchodzi ponad 1000 artystów, dziennikarzy muzycznych i innych osób z polskiej branży fonograficznej. Statuetka, która jest obecnie wręczana, została z kolei zaprojektowana w 1996 roku i jestem dziełem Doroty Dziekiewicz-Pilich.
W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, odbyły się trzy oddzielne gale. 12 kwietnia 2026 muzyki jazzowej w Warszawie (Muzeum Historii Polskiej), 24 kwietnia muzyki klasycznej we Wrocławiu (Narodowe Forum Muzyki) oraz 25 maja muzyki rozrywkowej w Warszawie.
Oficjalną transmisję z gali przeprowadziła Telewizja Polska. Poniżej przedstawiamy zwycięzców (pogrubiona czcionka) w kategoriach, które interesują nas zdecydowanie najbardziej, czyli rock, metal oraz muzyka alternatywa.
Album Roku - Rock, blues:
- Błażej Król – Popiół
- Lady Pank – LP45
- Luxtorpeda – Mój trup jest większy niż twój
- WaluśKraksaKryzys – Tematy i wariacje
- Michał Wiraszko – Tak młodo się nie spotkamy
Album Roku - Metal:
- Behemoth – The Shit Ov God
- Coma – Coma Live at Pol'and'Rock Festival
- Corruption – Tequila Songs & Desert Winds
- Hostia – Razorblade Psalm
- Turbo – Blizny
Album Roku - Muzyka alternatywna:
- Błoto – Grzyby
- Hoshi – HER NAME WAS YUMI
- Kury – Uno Lovis Party
- Michał Fox Król – City Cluster
- Variété – Sieć Indry
Singiel Roku – Pop alternatywny/rock:
- Błażej Król – 3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie
- Daria ze Śląska – A może jeszcze się da
- Fisz Emade Tworzywo – Niemoc
- Fukaj i Vito Bambino – Zabiorę cię tam
- Kasia Lins – Śmierć w bikini
Fryderyki 2026 - zwycięzcy w pozostałych kategoriach
Poniżej natomiast publikujemy listę zwycięzców w pozostałych kategoriach, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową.
Album Roku - Muzyka korzeni:
- Basia Giewont – Szeptucha
- Chrust – Przed Zmierzechem
- Vavavamuffin – Fly High-Fi!
- Warszawskie Combo Taneczne – Zapamiętam twoje oczy
- Warszawska Orkiestra Sentymentalna – Oranżowy świt
Album Roku – Muzyka ilustracyjna:
- Arek Jakubik – Romeo i Julia żyją
- Bartek Wąsik – Pianorizon
- Daniel Bloom – Zamach na papieża
- Jerzy Rogiewicz – 1670 sezon 2
- Miro Kępiński – Druga Furioza
Album Roku - Pop:
- Igo – 12
- Kuba Badach – Radio Edit
- Maryla Rodowicz i Goście – Niech żyje bal
- Wiktor Dyduła – Tak, jak tutaj stoję
- Zalia – Serce
Album Roku – Pop alternatywny:
- Bokka – White Room
- Fisz Emade Tworzywo – 25
- Kacperczyk – Wszyscy jesteśmy Kacperczyk
- Kasia Lins – Obywatelka K.L.
- Mela Koteluk – Harmonia
Album roku – Hip-hop:
- Kuban – Fugazi
- Pezet – Muzyka popularna
- PRO8L3M – EX UMBRA AD LIBERTATEM
- Quebonafide – Północ/Południe
- Zdechły Osa – TRASH TAPE
Singiel Roku – Hip-hop:
- Bedoes 2115 i Kubi Producent – Kamień z serca
- Kacperczyk i Kukon – Moja wina
- Kuban, Mrozu, Favst – Zanim spadnie deszcz
- O.S.T.R. – Sam
- Quebonafide i Sobel – NORADRENALINA
Singiel Roku – Pop:
- Daria Zawiałow i Artur Rojek – Dziwna
- Kuba Badach – Układ otwarty
- Kuban, Faust i Zalia – Kyoto
- Natalia Przybysz – Ramen
- Sanah i Krzysztof Zalewski – Eviva l'arte!
Teledysk Roku:
- Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński – za teledysk do piosenki Dziwna Darii Zawiałow i Artura Rojka
- Jan Cisecki – za teledysk do piosenki Zanim spadnie deszcz Kubana, Mroza i Favsta
- Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec – za teledysk do piosenki Śmierć w bikini Kasi Lins
- Pat Kustoms, Borys Przybylski – za teledysk do piosenki Kamień z serca Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta
- Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska – za teledysk do piosenki Eviva l'arte! Sanah i Krzysztofa Zalewskiego
Fonograficzny Debiut Roku:
- Jacko Bragno
- Kosma Król
- Kuba i Kuba
- pszona
- Sad Smiles
- Zuta
Warto zaznaczyć, że w kategorii Artysta/Artystka Roku nominowani byli wszyscy, którzy zostali ujęci w kategoriach należących do muzyki rozrywkowej. Statuetkę otrzymała ostatecznie Kasia Lins.