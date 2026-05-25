Fryderyki 2026. Oto zwycięzcy w kategoriach rock, metal i alternatywa

Fryderyki to nagrody przyznawane nieprzerwanie od 1995 roku w naszym kraju. Za wybór laureatów odpowiada, od lat, Akademia Fonograficzna w skład, której wchodzi ponad 1000 artystów, dziennikarzy muzycznych i innych osób z polskiej branży fonograficznej. Statuetka, która jest obecnie wręczana, została z kolei zaprojektowana w 1996 roku i jestem dziełem Doroty Dziekiewicz-Pilich.

W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, odbyły się trzy oddzielne gale. 12 kwietnia 2026 muzyki jazzowej w Warszawie (Muzeum Historii Polskiej), 24 kwietnia muzyki klasycznej we Wrocławiu (Narodowe Forum Muzyki) oraz 25 maja muzyki rozrywkowej w Warszawie.

Polskie zespoły metalowe wszech czasów. Oto ikony rodzimego najcięższego brzmienia

Oficjalną transmisję z gali przeprowadziła Telewizja Polska. Poniżej przedstawiamy zwycięzców (pogrubiona czcionka) w kategoriach, które interesują nas zdecydowanie najbardziej, czyli rock, metal oraz muzyka alternatywa.

Album Roku - Rock, blues:

Błażej Król – Popiół

Lady Pank – LP45

Luxtorpeda – Mój trup jest większy niż twój

WaluśKraksaKryzys – Tematy i wariacje

Michał Wiraszko – Tak młodo się nie spotkamy

Album Roku - Metal:

Behemoth – The Shit Ov God

Coma – Coma Live at Pol'and'Rock Festival

Corruption – Tequila Songs & Desert Winds

Hostia – Razorblade Psalm

Turbo – Blizny

Album Roku - Muzyka alternatywna:

Błoto – Grzyby

Hoshi – HER NAME WAS YUMI

Kury – Uno Lovis Party

Michał Fox Król – City Cluster

Variété – Sieć Indry

Singiel Roku – Pop alternatywny/rock:

Błażej Król – 3 krótkie, 3 długie, 3 krótkie

Daria ze Śląska – A może jeszcze się da

Fisz Emade Tworzywo – Niemoc

Fukaj i Vito Bambino – Zabiorę cię tam

Kasia Lins – Śmierć w bikini

Fryderyki 2026 - zwycięzcy w pozostałych kategoriach

Poniżej natomiast publikujemy listę zwycięzców w pozostałych kategoriach, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową.

Album Roku - Muzyka korzeni:

Basia Giewont – Szeptucha

Chrust – Przed Zmierzechem

Vavavamuffin – Fly High-Fi!

Warszawskie Combo Taneczne – Zapamiętam twoje oczy

Warszawska Orkiestra Sentymentalna – Oranżowy świt

Album Roku – Muzyka ilustracyjna:

Arek Jakubik – Romeo i Julia żyją

Bartek Wąsik – Pianorizon

Daniel Bloom – Zamach na papieża

Jerzy Rogiewicz – 1670 sezon 2

Miro Kępiński – Druga Furioza

Album Roku - Pop:

Igo – 12

Kuba Badach – Radio Edit

Maryla Rodowicz i Goście – Niech żyje bal

Wiktor Dyduła – Tak, jak tutaj stoję

Zalia – Serce

Album Roku – Pop alternatywny:

Bokka – White Room

Fisz Emade Tworzywo – 25

Kacperczyk – Wszyscy jesteśmy Kacperczyk

Kasia Lins – Obywatelka K.L.

Mela Koteluk – Harmonia

Album roku – Hip-hop:

Kuban – Fugazi

Pezet – Muzyka popularna

PRO8L3M – EX UMBRA AD LIBERTATEM

Quebonafide – Północ/Południe

Zdechły Osa – TRASH TAPE

Singiel Roku – Hip-hop:

Bedoes 2115 i Kubi Producent – Kamień z serca

Kacperczyk i Kukon – Moja wina

Kuban, Mrozu, Favst – Zanim spadnie deszcz

O.S.T.R. – Sam

Quebonafide i Sobel – NORADRENALINA

Singiel Roku – Pop:

Daria Zawiałow i Artur Rojek – Dziwna

Kuba Badach – Układ otwarty

Kuban, Faust i Zalia – Kyoto

Natalia Przybysz – Ramen

Sanah i Krzysztof Zalewski – Eviva l'arte!

Teledysk Roku:

Jakub Wójcik, Mateusz Dziekoński – za teledysk do piosenki Dziwna Darii Zawiałow i Artura Rojka

Jan Cisecki – za teledysk do piosenki Zanim spadnie deszcz Kubana, Mroza i Favsta

Maciej Aleksander Bierut, Kasia Lins, Karol Łakomiec – za teledysk do piosenki Śmierć w bikini Kasi Lins

Pat Kustoms, Borys Przybylski – za teledysk do piosenki Kamień z serca Bedoesa 2115 i Kubiego Producenta

Zuzanna Irena Grabowska, Michał Domański, Alan Kępski, Sylwia Księżopolska – za teledysk do piosenki Eviva l'arte! Sanah i Krzysztofa Zalewskiego

Fonograficzny Debiut Roku:

Jacko Bragno

Kosma Król

Kuba i Kuba

pszona

Sad Smiles

Zuta

Warto zaznaczyć, że w kategorii Artysta/Artystka Roku nominowani byli wszyscy, którzy zostali ujęci w kategoriach należących do muzyki rozrywkowej. Statuetkę otrzymała ostatecznie Kasia Lins.

