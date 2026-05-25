Ian Hill otwarcie na temat nadchodzącej płyty Judas Priest. Basista zdradził, kiedy powinna się ukazać

W 2024 roku brytyjska grupa Judas Priest wypuściła swój dziewiętnasty studyjny album zatytułowany Invincible Shield, który zebrał bardzo pochlebne recenzje. Muzycy nie zamierzają jednak spocząć na laurach. W 2026 weszli oni do studia nagraniowego. – W lutym byliśmy przez miesiąc w studiu i kładliśmy fundamenty. Nie wiem, czy mogłem to powiedzieć, ale to zrobiłem – zdradził gitarzysta Richie Faulkner w wywiadzie dla The Metal Voice.

Basista Ian Hill oficjalnie potwierdził, że prace nad nowym materiałem idą pełną parą.

Najlepsze zagraniczne albumy rock i metal 2025 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zarejestrowaliśmy już większość muzyki, a w każdym razie wszystkie ścieżki podkładowe. Mamy je nagrane. Być może został nam do zrobienia jeden dodatkowy utwór. Ale zdecydowana większość, czyli sekcja rytmiczna i podkłady, jest już gotowa. Z tego co wiem, chłopaki byli w ostatnich tygodniach w Phoenix, Rob [Halford - przyp. red.] pracował nad wokalami. Jest więc w trakcie rejestrowania swoich partii – powiedział Hill dla Metal Journal.

A jak będzie brzmiał nadchodzący album Judas Priest? – Pod względem stylistycznym jest nieco inaczej niż na poprzedniej płycie. Jest – sam nie wiem – trochę bardziej tradycyjny, momentami może nieco dziwaczny. Słyszałem całość na razie tylko w bardzo surowej formie – tylko gitara, bas i bębny. Zapowiada się na świetny, klasyczny album Priest. Ukaże się jakoś w przyszłym roku. Strzelam, że wyjdzie pewnie w marcu lub kwietniu. To już jednak zależy od wytwórni płytowej – podsumował Hill.

Judas Priest ponownie w Polsce

W 2026 roku zespół Judas Priest po raz kolejny zaprezentuje się w naszym kraju. Tym razem muzycy odwiedzą Warszawę! 28 lipca zespół zagra na Torwarze w ramach trasy Faithkeepers.

Warto także wspomnieć – co dla wielu osób może być sporym zaskoczeniem – że będzie to pierwszy koncert Judas Priest w stolicy Polski. Do tej pory grupa wystąpiła w Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Krakowie, a nawet w Kostrzynie nad Odrą (w ramach Pol'and'Rock Festivalu).

Oto ciekawostki o albumie Painkiller od Judas Priest: