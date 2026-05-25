Największa galeria gitar z autografami na świecie już w Polsce. Stratocastle zagości w Zamku Ćmielów!

To projekt, który łączy pasję do muzyki z ideą stworzenia przestrzeni, w której historia, dźwięk i emocje spotykają się w jednym miejscu. W odrestaurowanych wnętrzach zamku zwiedzający zobaczą instrumenty podpisane przez największe gwiazdy światowej sceny muzycznej – od legend rocka, przez gitarowych wirtuozów, aż po współczesnych artystów, którzy na zawsze zmienili historię muzyki.

Stratocastle – miejsce, w którym historia brzmi muzyką

Stratocastle to znacznie więcej niż klasyczna ekspozycja muzealna. To żywe centrum muzycznych emocji, stworzone z myślą o fanach gitarowego brzmienia, kolekcjonerach, artystach i wszystkich tych, którzy chcą zanurzyć się w historii światowej muzyki.

W przestrzeniach zamkowych prezentowane są setki gitar, mikrofonów, saksofonów i rzadkich egzemplarzy sprzętu muzycznego. Ściany zdobią kolekcje płyt winylowych, tworząc wyjątkową instalację wizualną i dźwiękową. Każdy eksponat opowiada osobną historię – od narodzin rock’n’rolla, przez złotą erę gitarowych legend, aż po współczesne brzmienia.

Połączenie monumentalnej architektury renesansowego zamku z nowoczesną, multimedialną ekspozycją tworzy atmosferę, której trudno szukać gdziekolwiek indziej w Europie. Stratocastle ma być miejscem spotkań artystów, fanów muzyki i ludzi kultury, ale także przestrzenią, która będzie inspirować kolejne pokolenia.

Z ruin do jednego z najbardziej niezwykłych projektów muzycznych w EuropieJeszcze kilka lat temu Zamek Ćmielów pozostawał ruiną – miejscem zapomnianym, milczącym i niedostępnym dla zwiedzających. Dziś staje się symbolem spektakularnej odbudowy i jedną z najciekawszych nowych atrakcji turystyczno‑kulturalnych w Polsce.

Zamek, pochodzący z XVI wieku, był niegdyś jedną z najpiękniejszych renesansowych rezydencji magnackich w kraju. Należał do Krzysztofa Szydłowieckiego – kanclerza wielkiego koronnego i jednego z najpotężniejszych magnatów swojej epoki. Po latach zniszczeń i zapomnienia obiekt odzyskuje dawny blask dzięki ogromnej determinacji właścicieli, archeologów, konserwatorów i specjalistów z wielu dziedzin.

W trakcie prac odkryto liczne artefakty i zabytki archeologiczne, które dziś stały się częścią nowej ekspozycji muzealnej. W murach zamku powstało również Muzeum Historyczno‑Archeologiczne, prezentujące historię regionu i samego obiektu.

Hasłem przewodnim całego projektu jest PASJA – siła, która potrafi przywrócić życie nawet miejscom przez lata skazanym na ciszę.

Muzyka, film i kultura przez cały rok

Stratocastle i Zamek Ćmielów mają być przestrzenią żyjącą przez cały rok. W programie znajdą się koncerty, festiwale muzyczne, wydarzenia filmowe, spektakle teatralne, spotkania z artystami i wyjątkowe projekty kulturalne.

Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie Festiwal Filmów‑Spotkań NieZwykłych – kilka dni rozmów, inspirujących spotkań i festiwalowej atmosfery z udziałem wybitnych postaci świata kina i kultury. Na Zamku pojawią się m.in. prof. Jerzy Bralczyk, Robert Więckiewicz i Jolanta Kwaśniewska, a festiwal zwieńczy uroczysta gala finałowa oraz koncert Kasi Kowalskiej.

W sierpniu na Wyspie Zamkowej wystąpi także Andrzej Seweryn w swoim słynnym monodramie „Szekspir Forever”. To właśnie jego głos będzie prowadził odwiedzających po zamkowych wnętrzach w audioprzewodnikach.

Najważniejsze wydarzenia 2026

29 czerwca – 3 lipca 2026 – Festiwal Filmów‑Spotkań NieZwykłych - Spotkania z ludźmi kina i kultury, m.in. prof. Jerzym Bralczykiem, Robertem Więckiewiczem i Jolantą Kwaśniewską oraz koncert Kasi Kowalskiej

17 lipca 2026 – koncert BEAT - Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey

25 lipca 2026 – Festiwal Jana Borysewicza, Lady Pank 45‑lecie, Jan Bo + goście, Ronnie Romero & Gus G., finał konkursu Riff Challenge

15 sierpnia 2026 – Andrzej Seweryn „Szekspir Forever”. Monodram na Wyspie Zamkowej

22 sierpnia 2026 – Sound Of The Ages Festival - Michael Schenker, Nazareth, Ronnie Romero & Gus G., Masterplan, Leash Eye, Deathyard, Metal Factory