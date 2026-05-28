Tom Morello ogłosił szczegóły własnego festiwalu! Plejada gwiazd pojawi się na "Power to the People"

Wszystko wskazuje na to, że zespół Rage Against the Machine po raz kolejny jest na bliżej nieokreślonej pod względem czasowym przerwie w działalności. Nic więc dziwnego, że Tom Morello postanowił nie marnować czasu i skupił się na pracy pod własnym nazwiskiem.

Uznany gitarzysta niemal nieustannie koncertuje, skupia się także na wydawaniu nowych dźwięków. Tym razem Morello postanowił połączyć siły ze swoim synem, Romanem Morello i wokalistą System of a Down Serjem Tankianem, w kawałku Adjourn It. Na tych artystycznych działaniach artysta nie chce jednak poprzestać!

Muzyka rockowa lat 90-tych - zagranica. Kultowe krążki z tego okresu

Tom Morello ogłosił szczegóły własnego festiwalu!

Muzyk właśnie ogłosił szczegóły swojego własnego festiwalu! Wydarzenie odbywa się pod hasłem "Power to the People", co zdaje się być oczywistym nawiązaniem nie tylko do utworu, ale także postawy życiowej i artystycznej Johna Lennona. Odbędzie się ono 3 października w Merriweather Post Pavilion w Kolumbii, a jest opisywane jako: "bezpartyjne święto pokoju, sprawiedliwości, solidarności, muzyki i działań społecznych". Co ważne, lwia część dochodów ze sprzedaży biletów wesprze wybrane organizacje pomocowe.

Nie da się ukryć, że przyjąć zaproszenie Morello do udziału w festiwalu zgodziły się przyjąć naprawdę duże nazwiska. W składzie wydarzenia znaleźli się na ten moment m.in. Bruce Springsteen, Foo Fighters, Jack Black, Cypress Hill, Joan Baez, Serj Tankian, Dave Matthews, Dropkick Murphys, Taylor Momsen, Matt Cameron i wiele, wiele więcej. Kolejne nazwiska mamy poznać w nadchodzących miesiącach. Organizatorzy ogłaszają, że wydarzenie ma na celu:

Zjednoczenie artystów, fanów, aktywistów, organizacji i liderów społeczności na niezapomniany dzień, świętujący moc muzyki i zbiorowej akcji, aby zainspirować zmiany.

Przypominamy, że już za chwilę, tj. 9 czerwca, Tom Morello zawita do Polski! Gitarzysta zagra w warszawskiej Stodole. Bilety na wydarzenie wciąż są dostępne w sprzedaży.

