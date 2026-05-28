Joulie Fox z wyjątkowym teledyskiem prosto z Doliny Śmierci

Joulie Fox nie zwalnia tempa! Artystka przygotowuje się do premiery swojego kolejnego wydawnictwa — Kiedyś Było Lepiej, które ujrzy światło dzienne już w czerwcu!
Nowe Serce to powrót do bardziej mrocznej, rockowej odsłony Joulie Fox. Piosenka stworzona we współpracy z Piotrem Kołodyńskim (Oysterboy) i Michałem Pankowskim (mapchants) łączy intensywne, gitarowe brzmienie z intymną narracją, w której artystka opisuje miłość jako proces nieidealny, czasem bolesny, ale prawdziwy i wart tego, żeby przeżyć go do końca.
„Nowe Serce” jest dla mnie o tym, że żaden związek nie jest czarno-biały. Są momenty, kiedy mamy w sobie ogrom miłości i takie, kiedy czujemy, że nie mamy już nic do zaoferowania. Czasem jedna strona daje z siebie tak dużo, że zaczyna brakować jej tchu. Potem sytuacja się odwraca i działa trochę jak wahadło. Całe piękno tkwi w tym, żeby mimo trudności wciąż iść obok siebie, krok w krok, z przekonaniem, że razem naprawdę można więcej — komentuje Joulie Fox.
Do singla powstał również teledysk zrealizowany przez Kamila Kuźmiaka w malowniczej amerykańskiej Nevadzie — miejscu, do którego artystka wraca z wyjątkowym sentymentem.
Już przy pierwszej demówce wiedziałam, że ten utwór zaprowadzi mnie z powrotem do USA. Od zawsze ciągnie mnie do pustyni i to właśnie w Nevadzie zakochałam się po raz pierwszy w 2018 roku. Teledysk powstał podczas road tripu z Los Angeles do Las Vegas. Zrealizowaliśmy go w dwie osoby, przejeżdżając na totalnym jetlagu 1300 km i wlewając w siebie hektolitry kawy. Plan był prosty — wrócić do Doliny Śmierci. Jednak — jak to bywa w podróży — trasa napisała się sama. Po drodze trafialiśmy na krajobrazy, obok których nie dało się przejechać obojętnie i to właśnie one stały się naturalną częścią tej historii — opowiada Joulie Fox.
Joulie Fox — tegoroczna ćwierćfinalistka programu ''Must Be The Music", która umiejętnie łączy pop, soft rock i punkową energię. Konsekwentnie buduje swoją pozycję na międzynarodowej scenie muzycznej, a jej koncerty to solidna dawka kobiecej energii i charyzmy. Ma już na koncie występ na festiwalu NOS Alive, finał prestiżowego konkursu Glastonbury oraz udział w ESNS, który zaowocował dołączeniem do programu European Talent Exchange i zaproszeniem na DAS FEST. Jej dwa debiutanckie single zostały użyte w brytyjskiej telewizji ITV, a pierwszy mini album Love is a Blessing pojawił się w BBC Introducing i London Live. W 2024 roku Joulie Fox supportowała Darię Zawiałow i Agnieszkę Chylińską, pojawiła się również na festiwalach NEXT FEST i Letnie Brzmienia. Rok wcześniej dotarła do finału konkursu Młodych Talentów w ramach Festiwalu Jarocin. Jej najnowszy album wyśpię się po śmierci trafił na anteny największych stacji radiowych w Polsce, takich jak: RMF MAXX, Radio 357, Trójka czy Czwórka. Artystka w czerwcu pojawiła się również w finale eliminacji do Pol’and’Rock Festival a jesienią otworzyła brytyjskie koncerty Myslovitz.