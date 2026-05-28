Joulie Fox z wyjątkowym teledyskiem prosto z Doliny Śmierci

Joulie Fox nie zwalnia tempa! Artystka przygotowuje się do premiery swojego kolejnego wydawnictwa — Kiedyś Było Lepiej, które ujrzy światło dzienne już w czerwcu!

Nowe Serce to powrót do bardziej mrocznej, rockowej odsłony Joulie Fox. Piosenka stworzona we współpracy z Piotrem Kołodyńskim (Oysterboy) i Michałem Pankowskim (mapchants) łączy intensywne, gitarowe brzmienie z intymną narracją, w której artystka opisuje miłość jako proces nieidealny, czasem bolesny, ale prawdziwy i wart tego, żeby przeżyć go do końca.

Natalia Kukulska wzruszy Polaków? Anna Jantar zostanie pięknie upamiętniona! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

„Nowe Serce” jest dla mnie o tym, że żaden związek nie jest czarno-biały. Są momenty, kiedy mamy w sobie ogrom miłości i takie, kiedy czujemy, że nie mamy już nic do zaoferowania. Czasem jedna strona daje z siebie tak dużo, że zaczyna brakować jej tchu. Potem sytuacja się odwraca i działa trochę jak wahadło. Całe piękno tkwi w tym, żeby mimo trudności wciąż iść obok siebie, krok w krok, z przekonaniem, że razem naprawdę można więcej — komentuje Joulie Fox.

Do singla powstał również teledysk zrealizowany przez Kamila Kuźmiaka w malowniczej amerykańskiej Nevadzie — miejscu, do którego artystka wraca z wyjątkowym sentymentem.

Już przy pierwszej demówce wiedziałam, że ten utwór zaprowadzi mnie z powrotem do USA. Od zawsze ciągnie mnie do pustyni i to właśnie w Nevadzie zakochałam się po raz pierwszy w 2018 roku. Teledysk powstał podczas road tripu z Los Angeles do Las Vegas. Zrealizowaliśmy go w dwie osoby, przejeżdżając na totalnym jetlagu 1300 km i wlewając w siebie hektolitry kawy. Plan był prosty — wrócić do Doliny Śmierci. Jednak — jak to bywa w podróży — trasa napisała się sama. Po drodze trafialiśmy na krajobrazy, obok których nie dało się przejechać obojętnie i to właśnie one stały się naturalną częścią tej historii — opowiada Joulie Fox.

Joulie Fox — tegoroczna ćwierćfinalistka programu ''Must Be The Music", która umiejętnie łączy pop, soft rock i punkową energię. Konsekwentnie buduje swoją pozycję na międzynarodowej scenie muzycznej, a jej koncerty to solidna dawka kobiecej energii i charyzmy. Ma już na koncie występ na festiwalu NOS Alive, finał prestiżowego konkursu Glastonbury oraz udział w ESNS, który zaowocował dołączeniem do programu European Talent Exchange i zaproszeniem na DAS FEST. Jej dwa debiutanckie single zostały użyte w brytyjskiej telewizji ITV, a pierwszy mini album Love is a Blessing pojawił się w BBC Introducing i London Live. W 2024 roku Joulie Fox supportowała Darię Zawiałow i Agnieszkę Chylińską, pojawiła się również na festiwalach NEXT FEST i Letnie Brzmienia. Rok wcześniej dotarła do finału konkursu Młodych Talentów w ramach Festiwalu Jarocin. Jej najnowszy album wyśpię się po śmierci trafił na anteny największych stacji radiowych w Polsce, takich jak: RMF MAXX, Radio 357, Trójka czy Czwórka. Artystka w czerwcu pojawiła się również w finale eliminacji do Pol’and’Rock Festival a jesienią otworzyła brytyjskie koncerty Myslovitz.