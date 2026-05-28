Sabaton na koncercie z orkiestrą w Polsce! Wielkie show w Gdańsku już za moment!

Redakcja Eska ROCK
2026-05-28 14:21

Na takie powroty fani czekają z utęsknieniem. Po niemal dekadzie przerwy Sabaton w Gdańsku zaprezentuje materiał z nowego albumu „Legends”. Historyczne hymny Szwedów zabrzmią w potężnych, symfonicznych aranżacjach, a wszystko za sprawą gościa specjalnego, The Legendary Orchestra.

Sabaton powraca do Polski! Wielki koncert w Gdańsku

Szwedzcy mistrzowie power metalu, grupa Sabaton, potwierdzili długo wyczekiwany powrót do Polski. Zespół, znany ze swoich historycznych tekstów i niezwykłej więzi z polskimi fanami, ponownie odwiedzi nasz kraj, by dać niezapomniane show. Koncert odbędzie się w Gdańsku i będzie częścią globalnej trasy promującej najnowszy album studyjny formacji. Dla fanów z Trójmiasta i całej Polski będzie to wyjątkowa okazja, by po latach ponownie zobaczyć na żywo grupę, która w swoich piosenkach niejednokrotnie oddawała hołd polskim bohaterom. Sabaton słynie z widowiskowych i energetycznych występów, a jego popularność nad Wisłą, ugruntowana takimi utworami jak "Winged Hussars" czy "Uprising", gwarantuje, że nadchodzące wydarzenie przyciągnie tłumy. Przygotujcie się na potężną dawkę metalu z historią w tle.

Najbardziej wyczekiwane koncerty rockowe i metalowe w Polsce w 2026 roku

Sabaton w Gdańsku 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Fani powinni zarezerwować sobie datę 31 maja 2026 roku. Właśnie wtedy Sabaton wejdzie na scenę w gdańskiej ERGO ARENIE, zlokalizowanej przy placu Dwóch Miast 1. Będzie to niezwykle sentymentalny powrót, ponieważ zespół po raz ostatni gościł w Trójmieście niemal dekadę wcześniej, w lutym 2017 roku. Koncert jest częścią imponującej, światowej trasy "The Legendary Tour 2025-2026", która promuje jedenasty studyjny krążek grupy, zatytułowany "Legends". Album, który ukazał się w październiku 2025 roku, opowiada historie ikonicznych postaci historycznych, od Joanny D'Arc po Juliusza Cezara. Dodatkową atrakcją wieczoru będzie wyjątkowy support w postaci The Legendary Orchestra. To specjalny projekt muzyczny, który prezentuje utwory Sabaton w bogatych, symfonicznych aranżacjach, wzbogaconych o chór i gości specjalnych. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 19:30.

  • DATA KONCERTU: 31 maja 2026 r.
  • MIASTO: Gdańsk
  • GDZIE: ERGO ARENA, plac Dwóch Miast 1
  • SUPPORT: The Legendary Orchestra

Czasówka:

  • 17:30 – Drzwi
  • 18:30 - 19:00 - Scardust
  • 19:15 - 19:45 - Majestica
  • 20:05 - 20:45 - Floor Jansen
  • 21:15 - ... - Sabaton

TU znajdziesz informator organizatora.

Bilety na koncert Sabaton w Gdańsku 2026 - Ceny i dystrybucja

Sprzedaż wejściówek na gdański koncert Sabaton ruszyła 20 listopada 2025 roku, a fani mogą je nabywać za pośrednictwem platformy eBilet.pl, która jest oficjalnym dystrybutorem. Organizacją wydarzenia zajmuje się agencja Knock Out Productions. Ceny biletów zostały zróżnicowane w zależności od lokalizacji w obiekcie. Najbliżej sceny, w strefie Golden Circle (GC), bilet kosztuje 389 złotych. Wejściówka na pozostałą część płyty (GA) to koszt 319 złotych. Miejsca siedzące na trybunach zostały podzielone na trzy kategorie: kategoria A w cenie 399 złotych, kategoria B za 349 złotych oraz kategoria C w cenie 299 złotych. Należy pamiętać, że w dniu koncertu podane ceny wzrosną o około 20-30 złotych. Dla osób z niepełnosprawnościami przygotowano osobną pulę biletów, dostępną przez specjalny formularz na stronie dystrybutora.

