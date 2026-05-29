"Sztylet, brzytwa, hak i sznur" - Frontside z nowym teledyskiem!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-05-29 13:09

Sosnowieccy weterani polskiego metalcore'u powracają z kolejnym wizualnym rozdziałem najnowszego albumu „Nemesis” . Po premierowym singlu „Omen” oraz utworze "Kapłani diabła" zespół prezentuje teledysk do utworu „Sztylet, brzytwa, hak i sznur” – być może najbardziej intymnego, odpowiedzialnego, osobistego i druzgocącego nagrania na płycie.

Frontside

i

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Utwór dotyka doświadczenia, które dotyka każdego człowieka: co dzieje się z nami od środka, gdy ktoś bliski nas zdradził, zniszczył nasze zaufanie i walczymy z sobą wewnętrznie by przez to przejść. Frontside nie ucieka od odpowiedzi. Zamiast tego prowadzi słuchacza przez mroczne zakamarki ludzkiej psychiki – miejsce, gdzie rozsądek i zemsta toczą bezlitosną walkę.

Tytuł nie jest metaforą przypadkową. Sztylet, brzytwa, hak i sznur do narzędzia – ale nie dosłowne. To symbole myśli, które przychodzą do skrzywdzonego człowieka w chwili największego bólu, gdy szatan nam szepcze, a anioł milczy. Tekst rozgrywa się właśnie w tej szczelinie między szaleństwem, a rozsądkiem. Refren – bezlitośnie powtarzane „ nie ma drugich szans, za późno, zapłacisz, to droga w jedną stronę ” – nie jest wezwaniem do przemocy. Jest wyrokiem wydanym przez kogoś, kto ostatecznie wybiera coś ważniejszego niż zemsta: wybiera siebie i swoją tożsamość , zamykając drzwi bez możliwości powrotu.

Polskie zespoły metalowe wszech czasów. Oto ikony rodzimego najcięższego brzmienia

Muzyczne to przeciwieństwo pierwszych singli. Dynamika jest celowo powściągliwa – zespół stawia na ciężar i atmosferę , buduje napięcie swobodnie, warstwowo, jak narastający gniew człowieka, który długo milczał i trzymał emocje w sobie.

Teledysk utrzymany jest w mrocznej, metaforycznej narracji wizualnej. Gesty, przedmioty, przestrzenie – wszystko dotyczy tu szczególnego znaczenia. Historia opowiadana jest bez pośpiechu, z efektem i precyzją, która sama w sobie jest artystycznym komentarzem.

Polecany artykuł:

Jaki naprawdę jest James Hetfield? "Jego wizerunek za kulisami różni się od pub…
Klaus Meine
Galeria zdjęć 12