"Sztylet, brzytwa, hak i sznur" - Frontside z nowym teledyskiem!

Utwór dotyka doświadczenia, które dotyka każdego człowieka: co dzieje się z nami od środka, gdy ktoś bliski nas zdradził, zniszczył nasze zaufanie i walczymy z sobą wewnętrznie by przez to przejść. Frontside nie ucieka od odpowiedzi. Zamiast tego prowadzi słuchacza przez mroczne zakamarki ludzkiej psychiki – miejsce, gdzie rozsądek i zemsta toczą bezlitosną walkę.
Tytuł nie jest metaforą przypadkową. Sztylet, brzytwa, hak i sznur do narzędzia – ale nie dosłowne. To symbole myśli, które przychodzą do skrzywdzonego człowieka w chwili największego bólu, gdy szatan nam szepcze, a anioł milczy. Tekst rozgrywa się właśnie w tej szczelinie między szaleństwem, a rozsądkiem. Refren – bezlitośnie powtarzane „ nie ma drugich szans, za późno, zapłacisz, to droga w jedną stronę ” – nie jest wezwaniem do przemocy. Jest wyrokiem wydanym przez kogoś, kto ostatecznie wybiera coś ważniejszego niż zemsta: wybiera siebie i swoją tożsamość , zamykając drzwi bez możliwości powrotu.
Muzyczne to przeciwieństwo pierwszych singli. Dynamika jest celowo powściągliwa – zespół stawia na ciężar i atmosferę , buduje napięcie swobodnie, warstwowo, jak narastający gniew człowieka, który długo milczał i trzymał emocje w sobie.
Teledysk utrzymany jest w mrocznej, metaforycznej narracji wizualnej. Gesty, przedmioty, przestrzenie – wszystko dotyczy tu szczególnego znaczenia. Historia opowiadana jest bez pośpiechu, z efektem i precyzją, która sama w sobie jest artystycznym komentarzem.