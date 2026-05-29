Natalia Muianga wystąpi na festiwalu Kazimiernikejszyn 2026. Artystka dołącza do line-upu

Pochodząca z Gdańska wokalistka i kompozytorka to obecnie jedna z najciekawszych twarzy młodego pokolenia twórców, która zachwyca sceniczną energią. Artystka jest absolwentką gdańskiej Akademii Muzycznej na kierunku wokalistyki jazzowej, a szerokiej publiczności dała się poznać jako triumfatorka popularnego telewizyjnego formatu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Jej radiowy przebój „Beznamiętnie” podbił serca wielu odbiorców w całej Polsce, co otworzyło jej drzwi do dalszej kariery. Niedawno do sieci trafił jej kolejny autorski materiał, czyli piosenka zatytułowana „Ile Snów Nam Zostało”.

Trzynasta odsłona popularnego festiwalu odbędzie się w dniach 15-19 lipca 2026 roku w malowniczym Kazimierzu Dolnym, oferując prawdziwą eksplozję radości i muzycznych uniesień. Impreza ta wyróżnia się na polskiej mapie kulturalnej unikalnym połączeniem żywiołowych koncertów, bliskiego kontaktu z naturą oraz angażujących warsztatów rozwojowych. Miasteczko przyciąga festiwalowiczów zabytkową architekturą i otwartością lokalnych mieszkańców, stanowiąc doskonałą przestrzeń dla artystów. Beztroski, pozbawiony stresu klimat tego wydarzenia sprawia, że pozytywne wspomnienia z nadwiślańskiej miejscowości zostają z gośćmi na bardzo długi czas.

Fundamentem festiwalu są sami uczestnicy, którzy swoją otwartością i entuzjazmem budują niepowtarzalną aurę tego miejsca. Wydarzenie w Kazimierzu to idealna okazja do ucieczki od codziennych obowiązków, gwarantująca pełen relaks przy dźwiękach ulubionej muzyki oraz udział w inspirujących zajęciach. Klimat imprezy uzupełniają słoneczna pogoda, malownicze krajobrazy oraz spotkania z wyjątkowymi Przegośćmi, co czyni ten festiwal jedynym w swoim rodzaju doświadczeniem. Życzliwość publiczności napędza całą machinę tego letniego święta sztuki.

Kto wystąpi na trzynastej edycji festiwalu Kazimiernikejszyn?

Koncert formacji Łąki Łan

Występ wokalisty Igo

Duet braci Kacperczyk

Projekt Paktofonika Orkiestra

Koncert Grzegorza Turnaua

Występ Natalii Muiangi

Koncert Kaśki Sochackiej

Elektroniczne brzmienia Bass Astral

Występ Natalii Przybysz

Kazimierska Orkiestra Dziadowska

Koncert Kasi Sienkiewicz

Występ artystki Kathia

Trzynasta edycja festiwalu Kazimiernikejszyn zaplanowana jest na okres od 15 do 19 lipca 2026 roku w Kazimierzu Dolnym. Karnety wstępu można nabyć stacjonarnie w warszawskim Klubie Stodoła, a także za pośrednictwem oficjalnych platform internetowych zajmujących się dystrybucją wejściówek na to wydarzenie.

