Natalia Muianga wystąpi na festiwalu Kazimiernikejszyn 2026. Artystka dołącza do line-upu

Pochodząca z Gdańska wokalistka i kompozytorka to obecnie jedna z najciekawszych twarzy młodego pokolenia twórców, która zachwyca sceniczną energią. Artystka jest absolwentką gdańskiej Akademii Muzycznej na kierunku wokalistyki jazzowej, a szerokiej publiczności dała się poznać jako triumfatorka popularnego telewizyjnego formatu „Twoja twarz brzmi znajomo”. Jej radiowy przebój „Beznamiętnie” podbił serca wielu odbiorców w całej Polsce, co otworzyło jej drzwi do dalszej kariery. Niedawno do sieci trafił jej kolejny autorski materiał, czyli piosenka zatytułowana „Ile Snów Nam Zostało”.
Trzynasta odsłona popularnego festiwalu odbędzie się w dniach 15-19 lipca 2026 roku w malowniczym Kazimierzu Dolnym, oferując prawdziwą eksplozję radości i muzycznych uniesień. Impreza ta wyróżnia się na polskiej mapie kulturalnej unikalnym połączeniem żywiołowych koncertów, bliskiego kontaktu z naturą oraz angażujących warsztatów rozwojowych. Miasteczko przyciąga festiwalowiczów zabytkową architekturą i otwartością lokalnych mieszkańców, stanowiąc doskonałą przestrzeń dla artystów. Beztroski, pozbawiony stresu klimat tego wydarzenia sprawia, że pozytywne wspomnienia z nadwiślańskiej miejscowości zostają z gośćmi na bardzo długi czas.
Fundamentem festiwalu są sami uczestnicy, którzy swoją otwartością i entuzjazmem budują niepowtarzalną aurę tego miejsca. Wydarzenie w Kazimierzu to idealna okazja do ucieczki od codziennych obowiązków, gwarantująca pełen relaks przy dźwiękach ulubionej muzyki oraz udział w inspirujących zajęciach. Klimat imprezy uzupełniają słoneczna pogoda, malownicze krajobrazy oraz spotkania z wyjątkowymi Przegośćmi, co czyni ten festiwal jedynym w swoim rodzaju doświadczeniem. Życzliwość publiczności napędza całą machinę tego letniego święta sztuki.
Kto wystąpi na trzynastej edycji festiwalu Kazimiernikejszyn?
- Koncert formacji Łąki Łan
- Występ wokalisty Igo
- Duet braci Kacperczyk
- Projekt Paktofonika Orkiestra
- Koncert Grzegorza Turnaua
- Występ Natalii Muiangi
- Koncert Kaśki Sochackiej
- Elektroniczne brzmienia Bass Astral
- Występ Natalii Przybysz
- Kazimierska Orkiestra Dziadowska
- Koncert Kasi Sienkiewicz
- Występ artystki Kathia
Trzynasta edycja festiwalu Kazimiernikejszyn zaplanowana jest na okres od 15 do 19 lipca 2026 roku w Kazimierzu Dolnym. Karnety wstępu można nabyć stacjonarnie w warszawskim Klubie Stodoła, a także za pośrednictwem oficjalnych platform internetowych zajmujących się dystrybucją wejściówek na to wydarzenie.