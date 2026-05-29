Cavatina Guitar Festival 2026 przeszedł do historii! Dwa dni, które zamieniły Bielsko-Białą w gitarowe serce Polski

Dwa dni koncertów, trzy sceny, tysiące emocji i artyści z różnych stron świata. Trzecia edycja Cavatina Guitar Festival, która odbyła się 23 i 24 maja 2026 roku w Cavatina Hall w Bielsku-Białej, po raz kolejny udowodniła, że gitara nie zna gatunkowych granic. Od kameralnych, klasycznych interpretacji, przez soul, funk i alternatywę, aż po monumentalne koncerty z orkiestrą i hipnotyczne brzmienia semi-acoustic. Tegoroczny festiwal był prawdziwą podróżą przez wszystkie oblicza gitarowej muzyki.

Nieprzypadkowo wydarzenie znalazło się w programie Polskiej Stolicy Kultury 2026. Cavatina Guitar Festival stał się jednym z najmocniejszych muzycznych punktów tegorocznego kalendarza kulturalnego Bielska-Białej i potwierdził swoją pozycję jako jeden z najbardziej wyrazistych festiwali gitarowych w Polsce.

Trzy sceny, jedno doświadczenie

Przez cały weekend Cavatina Hall tętniła muzyką. Publiczność przemieszczała się między sceną główną, przestrzenią kameralną i sceną na dachu z widokiem na Beskidy, chłonąc zupełnie różne muzyczne światy.

To właśnie ta różnorodność od początku definiuje Cavatina Guitar Festival. Gitara była tutaj zarówno głównym bohaterem, jak i subtelnym elementem budującym emocje i atmosferę koncertów. Wirtuozeria spotykała się z improwizacją, alternatywa z klasyką, a nowoczesne brzmienia z analogowym ciepłem.

Sobota pełna emocji i muzycznych kontrastów

Pierwszy dzień festiwalu od samego początku pokazał, jak szerokie może być gitarowe spektrum. Publiczność zgromadzona na scenie głównej mogła doświadczyć zarówno jazzowo-funkowej energii projektu Slap Jazz Wojciecha Pilichowskiego, jak i hipnotycznych, filmowych brzmień duetu Cari Cari. Austriacki zespół udowodnił, dlaczego od kilku lat uznawany jest za jedno z najciekawszych zjawisk europejskiej sceny alternatywnej. Psychodeliczne gitary, pulsujący rytm i perfekcyjnie dopracowana oprawa wizualna stworzyły jeden z najbardziej klimatycznych koncertów całego weekendu. Nie zabrakło akcentu tradycyjnego już dla festiwalu – otwarcia sceny głównej przez laureata konkursu organizowanego przez Cavatina Hall i ‘Premierowy Music’. W tym roku festiwal otworzył Aleksander Szalonek.

Ogromne emocje wzbudził również występ Mateusza Kowalskiego na scenie na dachu. Kameralny koncert jednego z najwybitniejszych gitarzystów klasycznych młodego pokolenia idealnie wpisał się w atmosferę zachodzącego nad Beskidami słońca. Publiczność mogła usłyszeć gitarę w jej najbardziej czystej i intymnej odsłonie, uzupełnionej o niezwykle precyzyjną wirtuozerię.

Kulminacją soboty był jednak wyjątkowy koncert Artura Rojka z udziałem Cavatina Philharmonic Orchestra. Symfoniczne aranżacje nadały utworom artysty nową przestrzeń i monumentalny charakter, a premierowe kompozycje z nadchodzącego albumu spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności. Był to koncert pełen emocji, subtelności i ogromnej muzycznej intensywności, dokładnie taki, jakiego można było oczekiwać po jednym z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji.

Niedziela pod znakiem międzynarodowych brzmień

Drugi dzień festiwalu przyniósł równie mocne muzyczne doświadczenia. Publiczność od początku dała się porwać kompozycjom Cinnamon Gum. Analogowe brzmienie projektu Macieja Milewskiego oraz dopracowana estetyka koncertu stworzyły wyjątkowy klimat inspirowany muzyką lat 60. i 70.

Wieczorem scena główna należała do Asafa Avidana. Jeden z najbardziej charakterystycznych głosów współczesnej alternatywy oczarował publiczność emocjonalną narracją i niezwykle intymnym kontaktem ze słuchaczami. Folkowe opowieści, filmowa atmosfera i charakterystyczna gitarowa wrażliwość sprawiły, że koncert izraelskiego artysty stał się jednym z najbardziej poruszających momentów festiwalu.

Archive zamknęli festiwal w wyjątkowy sposób

Na finał trzeciej edycji Cavatina Guitar Festival publiczność czekała szczególnie mocno. Brytyjski zespół Archive przygotował specjalny koncert w formule semi-acoustic, stworzony z myślą o przestrzeni Cavatina Hall i jej wyjątkowej akustyce.

To było zakończenie, które na długo pozostanie w pamięci uczestników festiwalu. Archive po raz kolejny udowodnili, że od lat pozostają jedną z najbardziej bezkompromisowych formacji europejskiej sceny alternatywnej. Hipnotyczne kompozycje, emocjonalne napięcie i niezwykła selektywność brzmienia stworzyły koncert o niemal filmowym charakterze. Publiczność nagrodziła zespół długimi owacjami, a finałowy wieczór stał się symbolicznym zwieńczeniem najbardziej ambitnej odsłony festiwalu do tej pory.

Festiwal, który tworzy coś więcej niż koncerty

Cavatina Guitar Festival po raz kolejny pokazał, że jest wydarzeniem budowanym wokół doświadczenia muzyki w szerszym wymiarze. Oprócz koncertów uczestnicy mogli brać udział w spotkaniach z artystami, wydarzeniach towarzyszących, warsztatach gitarowych z Wojtkiem Pilichowskim i Piotrem Banachem oraz spędzać czas w strefach relaksu wokół Cavatina Hall.

Nie zabrakło również wyjątkowej atmosfery miasta. Bielsko-Biała żyła festiwalem przez cały weekend, a widok publiczności odpoczywającej między koncertami z panoramą Beskidów w tle tylko podkreślał niepowtarzalny charakter wydarzenia.

Znamy już datę kolejnej edycji!

Choć emocje po trzeciej edycji wciąż nie opadły, organizatorzy przygotowali dla festiwalowiczów wyjątkową niespodziankę. Już pierwszego dnia wydarzenia ogłoszono termin kolejnej odsłony Cavatina Guitar Festival!

Czwarta edycja festiwalu odbędzie się już 22–23 maja 2027 roku w Cavatina Hall w Bielsku-Białej. Ruszyła również sprzedaż karnetów, które od pierwszego dnia sprzedaży cieszą się ogromnym zainteresowaniem. To wyraźny sygnał, że Cavatina Guitar Festival na dobre wpisał się w muzyczny krajobraz Polski i z roku na rok przyciąga coraz większą publiczność spragnioną wyjątkowych gitarowych doświadczeń.

Organizator – Fundacja Fiducia, która rozpościera swoje skrzydła nad salą koncertową Cavatina Hall, szczególnie dziękował ze sceny wszystkim Partnerom, Patronom medialnym i Artystom za przyjęcie zaproszenia do tworzenia wyjątkowego spotkania z muzyką, jakim jest Cavatina Guitar Festival.