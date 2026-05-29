20 lat płyty „2006”. Jubileusz kultowego albumu Cool Kids of Death

Dominika Bany
2026-05-29 12:01

W tym roku mijają dwie dekady od powstania „2006”, jednej z najistotniejszych płyt w dorobku Cool Kids of Death. Album, nagrany jesienią 2005 roku w hamburskim Electric Avenue Studio, powstał w wyjątkowym dla lokalnej kultury miejscu - Westwerk, niezależnym ośrodku łączącym galerię, salę koncertową, pracownie i środowisko twórczej awangardy miasta. To właśnie atmosfera Westwerk stworzyła ramy dla pracy nad materiałem, który wyraźnie poszerzył język brzmieniowy zespołu.

Kluczową rolę odegrał producent Tobias Levin - jedna z czołowych postaci niemieckiej sceny alternatywnej, znany ze współpracy m.in. z Tocotronic, Faust czy Kante. Jego konsekwentne podejście do pracy z materiałem - analogowe nagrania, nacisk na naturalną dynamikę zespołu i minimalną ingerencję postprodukcyjną - nadało płycie charakter, który do dziś wyróżnia ją w katalogu grupy. „2006” to album, w którym rozpoznawalna energia CKOD spotyka się z bardziej rozwiniętą strukturą kompozycyjną, a obok utworów o potencjale singlowym („Hej chłopcze”, „To nie zdarza się nam”, „Spaliny”) znalazły się także jedne z najbardziej eksperymentalnych momentów w historii zespołu: „Niebieskie światło”, „Człowiek Mucha”, „Disco dla wrażliwej młodzieży”.

Dziś, po dwóch dekadach, krążek pozostaje świadectwem artystycznej odwagi i jednocześnie jednym z najważniejszych przykładów twórczego dialogu polskich muzyków z europejską sceną niezależną. Rocznicowa edycja albumu ukaże się na przezroczystym winylu, dodatkowo zawiera 4-stronicowy booklet z tekstami piosenek.

