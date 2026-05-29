Soulfly na trzech koncertach w Polsce w 2026 roku! Gdzie i kiedy pojawi się Max Cavalera?

Soulfly od dekad stoi na czele nurtu groove metalu, nieustannie eksplorując nowe kierunki brzmieniowe, jednocześnie zachowując mistrzowski poziom wykonania i charakterystyczną jakość sygnowaną nazwiskiem Cavalera. Pochodzący z brazylijskich dżungli, a obecnie związany z Arizoną Max wraz z zespołem wydali swój trzynasty album studyjny CHAMA, który ukazał się w październiku 2025 roku - intensywną, rytualną i pełną tribalowej energii muzyczną deklarację.

Płyta stanowi kontynuację charakterystycznego dla brazylijskiego muzyka podejścia do ciężkich, a jednocześnie głęboko rytmicznych riffów, które od lat definiują brzmienie Soulfly i są rozpoznawalne na całym świecie. Jednocześnie jest to powrót do duchowych i kulturowych korzeni projektu, przy zachowaniu współczesnej energii i świeżości.

Nu metalowe kapele wszech czasów / Eska ROCK

Od lat widoczne jest, że Max Cavalera konsekwentnie wplata w swoją twórczość elementy kultury, sztuki i duchowości Ameryki Łacińskiej, a CHAMA wraca do tych inspiracji, sięgając do ulic Belo Horizonte i wykorzystując język portugalski w warstwie wokalnej. Tytuł Chama oznacza „płomień” i symbolizuje wewnętrzną siłę człowieka, energię przodków oraz naturalne żywioły.

Album opowiada konceptualną historię chłopca z brazylijskich faweli, który w poszukiwaniu wyższego sensu trafia do Amazonii i spotyka tam rdzenne plemiona, które prowadzą go ku duchowemu przebudzeniu. Narracja ta dotyka tematów wewnętrznego ognia, chaosu i odrodzenia w świecie pogrążającym się w industrialnym rozpadzie.

Motywy rdzennych kultur i duchowości pozostają jednym z kluczowych źródeł inspiracji SOULFLY, a CHAMA rozwija ten wątek, wykorzystując symbolikę rytuałów, ognia i więzi z przodkami. Całość podkreśla długotrwałe zainteresowanie zespołu pierwotną, rytualną energią.

Istotnym elementem ewolucji zespołu jest rola Zyon Cavalera, syna Maxa, który od ponad dekady współtworzy zespół i wnosi coraz większy wkład kreatywny. Jego intensywna gra na perkusji napędza album, nadając mu nową energię i dynamikę.

Soulfly w Polsce w 2026 roku na trzech koncertach [DATY, MIEJSCA, BILETY]

24.08.2026 – Tama, Poznań

25.08.2026 – Progresja, Warszawa

26.08.2026 – Kwadrat, Kraków

BILETY:

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się w poniedziałek, 1 czerwca o godz. 11:00

Sprzedaż ogólna rozpocznie się we wtorek, 2 czerwca o godz. 11:00 na www.LiveNation.pl.

