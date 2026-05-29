Foo Fighters już za dwa tygodnie zagrają w Warszawie! Nadchodzi jeden z koncertów tego roku?

Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee i Ilan Rubin rozpoczną europejską trasę koncertową 10 czerwca w Oslo, zagrają m.in. w Warszawie 15 czerwca na PGE Narodowym, a ostatni koncert na Starym Kontynencie odbędzie się 10 lipca na festiwalu NOS Alive w Portugalii.

Foo Fighters - 5 ciekawostek o albumie "The Colour and the Shape" | Jak dziś rockuje?

"Take Cover Tour 2026" to ich pierwsze europejskie tournée od czasu gigantycznej trasy Everything or Nothing at All Tour (2024) - serii koncertów, które brytyjski The Guardian określił jako „thrilling intensity”, a Evening Standard „still the undisputed kings of stadium rock”.

Na koncertach na pewno nie zabraknie utworów z najnowszego albumu, Your Favorite Toy, który ukazał się 24 kwietnia nakładem Roswell Records/RCA Records. Został wyprodukowany przez Foo Fighters wspólnie z Oliverem Romanem, zrealizowany przez Olivera Romana i zmiksowany przez Marka „Spike’a” Stenta. Dwunasty album w nagrodzonej 15 statuetkami GRAMMY dyskografii Foo Fighters, Your Favorite Toy, zapowiadany był serią utworów, które ukazywały się regularnie przez kilka ostatnich miesięcy. Wśród nich znalazł się tytułowy singiel określony przez „The New York Times” jako „powrót do garażowego rocka w najbardziej surowej formie, podany w chaosie hałaśliwych gitar”, „piorunujący” (Associated Press) - „Caught In The Echo”, „przypominający ostry cios pięścią” (Revolver) - „Of All People” oraz „charakterystycznie intensywny rocker” (UPROXX) - „Asking For A Friend”. Premiera albumu zbiegła się także z debiutem intrygującego klipu do utworu „Window”.

