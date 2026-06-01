Maciej Siembieda w “Mellinie” w Esce ROCK!

Gościem najnowszej Melliny jest Maciej Siembieda - jeden z najchętniej czytanych polskich autorów powieści sensacyjnych.

Studio Aurum Film właśnie ogłosiło zakup praw do ekranizacji cyklu książek, których bohaterem jest Jakub Kania. Licząca osiem tomów seria rozpoczęła się powieścią „444”, w której po raz pierwszy pojawił się ten prokurator IPN. Absolwent polonistyki i doktor nauk społecznych w rozmowie z Marcinem Mellerem przyznał, że niewiele brakowało, żeby wstąpił do Milicji.

Chciał być detektywem a został dziennikarzem. Też rozwiązywał zagadki ale bez chodzenia w mundurze i słuchania rozkazów. Jego zdaniem Ojciec Chrzestny mógłby pochodzić z Bodzentyna, bo w sferze mafijnej mamy czym się "pochwalić". Jak wspomina, na jednym ze spotkań autorskich dostał nóż. Pisarz przyznał, że wtedy trochę się przestraszył

Na początku stycznia 2023 roku swoją premierę miał najnowszy projekt Eski Rock. Mowa o wyjątkowym talk show "Mellina", którego prowadzącym został historyk, dziennikarz radiowy i telewizyjny, pisarz, autor przebojowej powieści sensacyjnej „Czerwona Ziemia" – Marcin Meller.