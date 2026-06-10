Od mrocznego podziemia do mainstreamu. Tak zaczynał Nergal

Adam Darski, znany na całym świecie jako Nergal, swoją muzyczną podróż rozpoczął w 1991 roku w Gdańsku. To właśnie wtedy, mając zaledwie kilkanaście lat, razem z kolegą Adamem Muraszko założył zespół, który początkowo nosił nazwę Baphomet, a niedługo później przekształcił się w legendarny Behemoth. Zainspirowany przez starszego brata muzyką metalową, Darski od najmłodszych lat marzył o własnej grupie. Jego pierwszą gitarą elektryczną była kopia Fendera Stratocastera, a pierwsze nagrania, takie jak demo "The Return of the Northern Moon", szybko zyskały uznanie w undergroundowym obiegu. Początkowo występował pod pseudonimem Holocausto, by wkrótce przyjąć ksywkę Nergal, nawiązującą do sumeryjskiego bóstwa. To był początek drogi, która zaprowadziła go z trójmiejskich garaży na największe sceny świata.

Spięty: Kulisy odejścia z Lao Che. Dlaczego poszedł w solo? | Mellina Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Głośne skandale, telewizja i światowa kariera. Te wydarzenia wstrząsnęły Polską

Przełomem w karierze Nergala i Behemotha był moment, w którym zespół zaczął zdobywać popularność na arenie międzynarodowej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Albumy takie jak "Demigod" czy "The Apostasy" sprawiły, że Behemoth stał się pierwszym polskim zespołem, którego płyta trafiła na listę Billboard 200. Jednak to nie tylko muzyka przyniosła mu rozgłos. W 2007 roku wybuchł ogólnopolski skandal po tym, jak podczas koncertu w Gdyni Darski podarł Biblię, co doprowadziło do wieloletnich procesów sądowych o obrazę uczuć religijnych. Jego rozpoznawalność eksplodowała, gdy w 2009 roku związał się z piosenkarką Dorotą "Dodą" Rabczewską. Medialny związek muzyka metalowego i królowej popu sprawił, że Nergal stał się celebrytą, a jego życie zaczęły śledzić media bulwarowe. Niedługo później przyjął propozycję bycia trenerem w programie "The Voice of Poland", co ugruntowało jego pozycję w masowej świadomości i wywołało kolejne fale dyskusji.

Nie tylko kontrowersje. Za to fani pokochali Adama Darskiego

Mimo wizerunku skandalisty, Adam Darski zyskał ogromne grono oddanych fanów, którzy cenią go przede wszystkim za bezkompromisową wizję artystyczną i autentyczność. To on przetarł szlaki dla polskiego metalu na świecie, udowadniając, że można osiągnąć globalny sukces bez rezygnowania z własnego, mrocznego stylu. Fani podziwiają go za intelektualne podejście do twórczości - Darski jest z wykształcenia historykiem, co często znajduje odzwierciedlenie w jego tekstach. Jego charyzmatyczna osobowość sceniczna i potężny wokal sprawiają, że koncerty Behemoth to prawdziwe spektakle. Dla wielu stał się symbolem siły i determinacji, zwłaszcza po publicznym zwycięstwie nad ciężką chorobą.

Niesamowita metamorfoza Nergala. Przez lata zmienił się nie do poznania

Patrząc na zdjęcia Adama Darskiego sprzed lat, trudno uwierzyć, że to ta sama osoba. W latach 90. prezentował typowy wizerunek muzyka blackmetalowego – długie, czarne włosy i charakterystyczny, mroczny makijaż, tzw. corpsepaint. Jego styl był surowy i wpisywał się w estetykę podziemnej sceny. Wraz ze wzrostem popularności Behemotha jego wizerunek sceniczny stawał się coraz bardziej dopracowany i teatralny. Prawdziwa rewolucja w wyglądzie nadeszła jednak w 2010 roku. Walka z białaczką na zawsze zmieniła jego wizerunek. Po chemioterapii stracił włosy, a ogolona głowa stała się jego nowym, ikonicznym znakiem rozpoznawczym. Dziś Nergal to symbol mrocznej elegancji. Zamiast starych, skórzanych kurtek, często pokazuje się w szytych na miarę garniturach, stylowych kapeluszach i z nienagannie przystrzyżoną brodą. Jego metamorfoza odzwierciedla drogę, jaką przeszedł - od buntowniczego artysty z podziemia do świadomego swojego stylu i wizerunku człowieka sukcesu.

63

Jego życie prywatne śledziła cała Polska. Czym żył poza sceną?

Choć Nergal chroni swoją prywatność, jego życie uczuciowe przez pewien czas było na ustach wszystkich. Najgłośniejszym był oczywiście jego związek z Dodą, który zakończył się zaręczynami na początku 2010 roku. Para rozstała się rok później, ale ich relacja na stałe zapisała się w historii polskiego show-biznesu. Najważniejszym i najtrudniejszym momentem w jego życiu prywatnym była jednak diagnoza, którą usłyszał w 2010 roku. U muzyka stwierdzono białaczkę, a jego walka o zdrowie stała się sprawą publiczną. Dzięki wsparciu fanów i znalezieniu dawcy szpiku kostnego, Darski przeszedł pomyślnie przeszczep i wrócił do pełni sił. To doświadczenie głęboko wpłynęło na jego życie i postrzeganie świata, co opisał w swojej autobiografii "Spowiedź heretyka. Sacrum Profanum".

Czym dziś zajmuje się Nergal? Muzyka to nie wszystko

Adam Darski pozostaje niezwykle aktywny zawodowo. Wciąż jest liderem i główną siłą napędową zespołu Behemoth, z którym regularnie nagrywa płyty i koncertuje na całym świecie. To jednak nie wszystko. W 2016 roku powołał do życia projekt Me and That Man, w którym eksploruje zupełnie inne rejony muzyczne, takie jak folk, blues i country, udowadniając swoją wszechstronność. Poza muzyką, Nergal z powodzeniem odnajduje się w świecie biznesu. Od 2014 roku jest współwłaścicielem popularnych salonów fryzjerskich dla mężczyzn w Warszawie. Był także twarzą napoju energetycznego, z którego część zysków przeznaczał na rzecz Fundacji DKMS, wspierającej walkę z nowotworami krwi. Niezmiennie pozostaje jedną z najbardziej wyrazistych i wpływowych postaci nie tylko na polskiej scenie muzycznej, ale także w przestrzeni publicznej.