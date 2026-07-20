Brian Johnson o koncertowaniu w wieku niemal 80 lat: “Jest dużo zabawy, ponieważ już nic Cię nie obchodzi”

Zespół AC/DC wybrał sobie dość ciekawy z perspektywy czasu moment na powrót. Do grupy w 2018 roku powrócili Cliff Williams, Phil Rudd oraz zmagający się jeszcze do niedawna z poważnymi problemami ze słuchem Brian Johnson. Już wtedy stało się jasne, że formacja coś szykuje, aż w końcu w październiku 2020 roku ukazał się kawałek Shot in the Dark, który zapowiedział wciąż najbardziej aktualny, siedemnasty studyjny album Australijczyków, Power Up.

Z racji tego, iż premiera krążka przypadła na okres pandemii, formacja nie mogła wyruszyć przy okazji jego promocji w trasę koncertową - choć dziś już wiadomo, że były takie plany. AC/DC ogłosili szczegóły pierwszej od lat trasy dopiero w 2024 roku, a rok później ikony rocka zawitały także do Polski. Pomimo upływu niemal dwóch lat od rozpoczęcia najnowszego tournée zespół wciąż koncertuje - jak muzycy robią to dziś, gdy są już na dość zaawansowanym etapie swojego życia?

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Brian Johnson z AC/DC otwarcie o starości

Temat ten poruszył Brian Johnson w nowym wywiadzie, którego udzielili wraz z Angusem Youngiem dla "USA Today" przy okazji kolejnej serii występów w Stanach Zjednoczonych. Wokalista skończy w tym roku 79 lat, a zapytany o to, jak to jest koncertować w takim wieku stwierdził, że dziś bawi się występami na żywo dużo bardziej, niż przed laty.

Muzyk dodał, że to, co jest kluczowe w pokazach dziś, po tak wielu spędzonych wspólnie latach, to wciąż obecna w AC/DC pewna doza niepewności i nieprzewidywalności, a Angus stwierdził, ze śmiechem, że dziś obawia się przede wszystkim tego, aby będąc na scenie i biegając z gitarą nie potknąć się. Brian dodał, na to, że postrzega tego typu rzeczy jako głupstwa, zaznaczył, że z perspektywy czasu wszyscy zdali sobie sprawę z tego, że kluczowa jest interakcja i obserwowanie siebie nawzajem. Johnson powiedział też, że obecnie nie podchodzi do koncertów aż tak bardzo poważnie, jak dawniej. Mówi, że dziś ma dużą frajdę ze wszystkiego i nie traktuje swojej pozycji aż tak na poważnie:

To po prostu większa frajda, bo już się tym nie przejmujesz. Kiedy jesteś młody, traktujesz siebie bardzo poważnie - jesteś wielkim zespołem rock’n’rollowym. Kiedyś nigdy się nie uśmiechałem ani nic, bo myślałem, że tak trzeba! - mówił Brian Johnson.

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