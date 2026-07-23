Oto najlepsze supergrupy w historii rocka!

W historii muzyki rockowej nie ma chyba bardziej ekscytującego – i zarazem ryzykownego – pojęcia niż supergrupa. Jej koncepcja jest dość prosta: zebrać muzyków, którzy zjedli zęby w swoich macierzystych formacjach, i sprawdzić, jaka chemia zaiskrzy między nimi w nowym wydaniu.

Historia pokazała, że połączenie unikalnych talentów potrafi zrodzić brzmienie, którego nie da się podrobić. Supergrupy, bez dwóch zdań, od dekad budzą ogromne emocje. Czasem kończą się spektakularną klapą przez starcie wybujałych ego, a czasem tworzą absolutne arcydzieła, które na zawsze wpisują się w historię muzyki rockowej. Jedne istnieją dłużej, inne krócej. Nie zmienia to jednak faktu, że obok takich formacji ciężko przejść obojętnie. Znane nazwiska w jednym składzie działają na wyobraźnie. To wiadomo nie od dziś.

Gitarzyści i gitarzystki wszech czasów według "Rolling Stone"

Określenie "supergrupa" pojawiło się po raz pierwszy w drugiej połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wszystko zaczęło się od tria Cream, które stworzyli: Eric Clapton (gitara, wokal), Jack Bruce (bas, wokal) oraz Ginger Baker (perkusja, wokal). Na przestrzeni tych sześciu dekad powstało mnóstwo supergrup.

Postanowiliśmy przypomnieć najlepsze z nich. Wybraliśmy 20 rockowych "dream teamów", które zapisały się w historii muzyki.

Zanim przejdziemy do czołowej dziesiątki, zaprezentujemy miejsca 20-11. Oto one:

20. GTR - Steve Howe (Yes), Steve Hackett (Genesis), Jonathan Mover (Marillion), Phil Spalding (Mike Oldfield), Max Bacon;

- Steve Howe (Yes), Steve Hackett (Genesis), Jonathan Mover (Marillion), Phil Spalding (Mike Oldfield), Max Bacon; 19. Liquid Tension Experiment - John Petrucci (Dream Theater), Mike Portnoy (Dream Theater), Jordan Rudess (Dream Theater), Tony Levin (King Crimson);

- John Petrucci (Dream Theater), Mike Portnoy (Dream Theater), Jordan Rudess (Dream Theater), Tony Levin (King Crimson); 18. UK - John Wetton (King Crimson), Bill Bruford (Yes, King Crimson), Rick Wakeman (Yes), Eddie Jobson (Roxy Music), Allan Holdsworth (Soft Machine);

- John Wetton (King Crimson), Bill Bruford (Yes, King Crimson), Rick Wakeman (Yes), Eddie Jobson (Roxy Music), Allan Holdsworth (Soft Machine); 17. Crosby, Stills, Nash & Young - David Crosby (The Byrds), Stephen Stills (Buffalo Springfield), Graham Nash (The Hollies), Neil Young (Buffalo Springfield);

David Crosby (The Byrds), Stephen Stills (Buffalo Springfield), Graham Nash (The Hollies), Neil Young (Buffalo Springfield); 16. The Dead Weather - Jack White (The White Stripes), Alison Mosshart (The Kills), Dean Fertita (Queens of the Stone Age), Jack Lawrence (The Raconteurs);

- Jack White (The White Stripes), Alison Mosshart (The Kills), Dean Fertita (Queens of the Stone Age), Jack Lawrence (The Raconteurs); 15. Beat - Adrian Belew (King Crimson), Steve Vai, Danny Carey (Tool), Tony Levin (King Crimson);

Adrian Belew (King Crimson), Steve Vai, Danny Carey (Tool), Tony Levin (King Crimson); 14. A Perfect Circle - Maynard James Keenan (Tool), Billy Howerdel oraz różni muzycy;

- Maynard James Keenan (Tool), Billy Howerdel oraz różni muzycy; 13. Blind Faith - Eric Clapton (Cream), Ginger Baker (Cream), Steve Winwood (Traffic), Ric Grech (Family);

Eric Clapton (Cream), Ginger Baker (Cream), Steve Winwood (Traffic), Ric Grech (Family); 12. Mad Season - Mike McCready (Pearl Jam), John Baker Saunders (The Walkabouts), Layne Staley (Alice in Chains), Barrett Martin (Screaming Trees);

Mike McCready (Pearl Jam), John Baker Saunders (The Walkabouts), Layne Staley (Alice in Chains), Barrett Martin (Screaming Trees); 11. Bad Company - Paul Rodgers (Free), Simon Kirke (Free), Mick Ralphs (Mott the Hopple), Boz Burrell (King Crimson).

A jakie supergrupy znalazły się w czołowej dziesiątce? Tego dowiecie się z galerii umieszczonej na samej górze niniejszego artykułu.

Poniżej natomiast przypominamy zestawienie najlepszych rockowych albumów z lat 70. według sztucznej inteligencji: