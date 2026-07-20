Suede w Polsce po 7 latach! Sprawdź szczegóły koncertu w Warszawie

Suede wracają do Polski! Ikony britpopu zagrają w Warszawie

Suede, jeden z najważniejszych zespołów w historii brytyjskiego rocka, oficjalnie ogłosił swój powrót do Polski. Po siedmiu długich latach fani wreszcie będą mieli okazję zobaczyć na żywo grupę dowodzoną przez charyzmatycznego Bretta Andersona.

Zespół, uznawany za pionierów nurtu britpopowego lat 90., od dekad fascynuje swoim unikalnym stylem, który łączy w sobie glam rockową ekstrawagancję, post-punkową surowość i artystyczną głębię. Ich muzyka, często inspirowana twórczością Davida Bowiego, od samego początku wyróżniała się na tle konkurencji. Ten długo wyczekiwany koncert w Warszawie będzie jedyną okazją, by usłyszeć na żywo materiał z ich najnowszej, doskonale przyjętej płyty, a także największe przeboje, które zdefiniowały całą generację słuchaczy. To bez wątpienia jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych tego roku w stolicy.

Wywiad z Royal Republic | ESKA ROCK

Suede w Warszawie 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się koncert?

Wielbiciele brytyjskiej formacji powinni zapisać w kalendarzach jedną, kluczową datę. Długo wyczekiwany koncert Suede odbędzie się 23 lipca 2026 roku w Warszawie. Zespół w Klubie Progresja, a warszawski występ jest częścią europejskiej trasy koncertowej "Dancing With The Europeans Tour 2026".

Trasa promuje dziesiąty album studyjny grupy, zatytułowany "Antidepressants", który ukazał się we wrześniu 2025 roku i zadebiutował na drugim miejscu brytyjskiej listy przebojów. Nowy materiał, opisywany jako post-punkowy i gotycki, porusza tematy śmiertelności i ludzkich więzi. Warto podkreślić, że będzie to dopiero druga wizyta Suede w naszym kraju od czasu ich reaktywacji w 2010 roku. Poprzednio zagrali siedem lat temu na OFF Festivalu w Katowicach.

DATA KONCERTU: 23 lipca 2026 r.

23 lipca 2026 r. MIASTO: Warszawa

Warszawa GDZIE: Klub Progresja

Klub Progresja GODZINA: 19:00

19:00 SUPPORT: Bujaturla

Czasówka

19:00 DRZWI

19:50 BUJATURLA

21:00 SUEDE

Suede w Polsce 2026 - BILETY i CENA

Bilety na warszawski koncert Suede trafiły już do sprzedaży, a zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne. Oficjalna sprzedaż wejściówek rozpoczęła się 2 marca 2026 roku o godzinie 10:00. Ceny biletów na to wyjątkowe wydarzenie zaczynają się od 259 złotych, a kwota ta zawiera już opłatę serwisową.

Fani, którzy chcą mieć pewność zdobycia wejściówek, powinni dokonywać zakupu wyłącznie za pośrednictwem autoryzowanych punktów sprzedaży. Oficjalnymi dystrybutorami biletów są platformy ebilet.pl, winiarybookings.pl, a także Empik Bilety, Going, Eventim oraz Ticketmaster. Za organizację całego przedsięwzięcia odpowiada agencja Winiary Bookings sp. z o.o. Ze względu na długą przerwę w koncertowaniu zespołu w Polsce, warto nie zwlekać z decyzją o zakupie.

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