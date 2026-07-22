Scorpions wracają do Polski na dwa koncerty! Sprawdź najważniejsze informacje o wydarzeniach w Gliwicach i w Łodzi

Scorpions to jeden z najważniejszych zespołów w historii hard rocka. Grupa powstała już w 1965 roku w Hanowerze w Niemczech z inicjatywy gitarzysty Rudolfa Schenkera. Pierwsze lata działalności to formułowanie się składu - i liczne zmiany, zachodzące w tym obszarze - i skupienie się na koncertowaniu. Debiutancka płyta formacji to Lonesome Crow z 1972 roku, nie ona jednak, a dopiero wydana pięć lat później Lovedrive zapewniła jej powszechną rozpoznawalność i komercyjny sukces.

Dziś Scorpions to prawdziwa ikona muzyki, na inspirację którą powołują się m.in. Dave Mustaine z Megadeth, Kirk Hammett z Metalliki, członkowie Def Leppard czy Mötley Crüe. Choć niemiecki zespół już kilka razy ogłaszał, że szykuje się do zejścia ze sceny i zapowiadał pożegnalne trasy koncertowe, to na ten moment nic nie wskazuje na to, aby rzeczywiście myślał on o emeryturze.

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Scorpions ponownie w Polsce! Sprawdź najważniejsze informacje

Scorpions należy do grona tych zespołów, które wyjątkowo chętnie organizują koncerty w Polsce. Na ten moment formacja zagrała nad Wisłą aż 23 (!) razy, z czego w przeciągu ostatnich czterech lat sześć razy, a za chwilę do tej listy dołączą kolejne dwa pokazy!

Już pod koniec ubiegłego roku stało się jasne, że formacja wróci do polskiej publiczności również w 2026 roku. Tym razem koncerty odbędą się 23 lipca w Gliwicach w tamtejszej PreZero Arenie oraz 25 lipca w łódzkiej Atlas Arenie. Wydarzenia zbliżają się wielkimi krokami, znane są już najważniejsze informacje organizacyjne na ich temat.

Jak przekazał organizator dla obu koncertów obowiązuje ten sam, dość ogólny, harmonogram godzinowy. Przedstawia się on następująco:

18:15 - wejście do hal

20:00 - początek koncertów

Uwaga! Godziny orientacyjne (ostateczne decyzje, co do momentu wyjścia na scenę, podejmuje management zespołu).

W obu miejscach dostępne będzie stanowisko z merchem. Co ważne, w dniu koncertu Scorpions w Łodzi będzie się odbywała inna duża impreza, w związku z czym ruch drogowy będzie bardziej wzmożony, niż zazwyczaj. Warto więc zaplanować swoją podróż z odpowiednim wyprzedzeniem.

Co z biletami na koncert Scorpions?

W przypadku fanów, którzy chcieliby wziąć udział w koncercie w Gliwicach, jest jeszcze opcja zakupu biletów tak online, jak i stacjonarnie w kasie przy wejściu D. Nie są już natomiast dostępne wejściówki na pokaz w Łodzi.

Więcej praktycznych informacji znajdziesz TU.

Najlepsze albumy Scorpions. Z tymi krążkami warto zapoznać się w pierwszej kolejności: