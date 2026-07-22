Kosmiczny traf podczas wycieczki śladami The Beatles. Paul McCartney pomachał turystom z auta!

Wyobraźcie sobie, że jedziecie autobusem wycieczkowym po Liverpoolu, przewodnik opowiada o młodzieńczych latach muzyków The Beatles, po czym stajecie na czerwonym świetle, a w aucie obok szybę uchyla... Paul McCartney. Brzmi jak scenariusz filmu science-fiction, ale taka sytuacja rzeczywiście miała ostatnio miejsce. Nic więc dziwnego, że turyści podróżujący śladami Czwórki z Liverpoolu przeżyli ogromny szok.

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Wszystko wydarzyło się w trakcie jednej z wycieczek w ramach Magical Mystery Bus Tour, która odbyła się 20 lipca 2026. Od lat cieszy się ona ogromną popularnością i obwozi miłośników rocka po najważniejszych punktach na mapie Liverpoolu związanych z formacją The Beatles. Nazwa, rzecz jasna, nawiązuje bezpośrednio do słynnego albumu oraz filmu grupy z 1967.

Wróćmy jednak do tej niecodziennej sytuacji, której świadkami byli uczestnicy wycieczki. Kiedy autobus zatrzymał się na jednym ze skrzyżowań w mieście, McCartney uchylił szybę i zaczął radośnie machać do turystów. To jednak nie koniec – jak zauważyli fani robiący zdjęcia, muzyk rozmawiał w tym samym czasie na jednej z aplikacji z... Ringo Starrem!

To było całkowicie surrealistyczne! Zatrzymałem się na światłach przy Hope Street i nagle widzę Sir Paula z Ringo na ekranie telefonu! Pomachał do nas, a wszyscy w autobusie po prostu oszaleli i zaczęli robić zdjęcia – relacjonował przewodnik wycieczki, Neil Morton, w rozmowie z BBC.

Paul McCartney in Liverpool, talking to Ringo Starr inside the car, July 20, 2026. pic.twitter.com/9mh5zpAUd8— DIÁRIO DOS BEATLES (@Diario_Beatles) July 20, 2026

Paul McCartney wydał nowy solowy album. Krążek okazał się sukcesem

Paul McCartney, który nie tak dawno świętował 84. urodziny, nie zwalnia tempa. Jego najnowszy solowy album The Boys of Dungeon Lane błyskawicznie zdobył szczyt brytyjskiej listy przebojów. Album został wyprodukowany wspólnie z Andrew Wattem. Materiał powstawał podczas sesji realizowanych pomiędzy kolejnymi etapami trasy koncertowej Got Back. Prace trwały łącznie pięć lat i odbywały się w Los Angeles oraz w studiu Hogg Hill Mill w East Sussex należącym do McCartneya. Całość promował m.in. utwór Home to Us z gościnnym udziałem Ringo Starra.

Dodatkowo artysta pojawił się na nowej płycie legendarnej grupy The Rolling Stones, zatytułowanej Foreign Tongues, która ukazała się w lipcu.

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