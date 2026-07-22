Kultowy samochód Johna Bonhama trafi na aukcję! Ile jest warte auto nieżyjącego perkusisty Led Zeppelin?

Szczegóły wyjątkowej aukcji obiegły światowe media w ostatnich dniach. Co ciekawe, będzie ona miała formułę online, a za jej organizację odpowiada Iconic Auctioneers. Na licytacji, która odbędzie się już naprawdę niedługo, w sobotę 25 lipca, będzie można zakupić kultowe, szczególnie dla środowiska fanów i fanek zespołu Led Zeppelin, auto.

Mowa o furze, należącej niegdyś do nieżyjącego już perkusisty formacji, Johna Bonhama. Organizatorom aukcji udało się wejść w posiadanie samochodu kultowej brytyjskiej marki Jensen Interceptor III. Ten, który należał do legendarnego bębniarza miał piękny, niebieski kolor, do tego według oficjalnej dokumentacji, został on wyprodukowany w marcu 1972 roku w Kelvin Way Factory w West Bromwich. Na ten moment szacuje się, że samochód może zostać sprzedany na aukcji za czterdzieści, a nawet pięćdziesiąt tysięcy funtów, czyli około 200-250 tysięcy złotych!

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Jak wskazuje magazyn "Rolling Stone", choć organizatorzy aukcji nie opisali dokładniej historii Bonhama i auta, to być może to właśnie ono ma związek z pewnym wypadkiem, w którym brał udział perkusista. Ten w 1977 roku miał wracać z pubu do domu i prowadząc wyraźnie pod wpływem stracił panowanie nad kierownicą i zjechał z drogi do rowu. W wyniku wypadku Bonham miał doznać złamania dwóch żeber - nie przeszkodziło mu to jednak w powrocie z miejsca wypadku do domu pieszo.

Jak wskazuje organizator licytacji, w ostatnich latach auto należało do nowego właściciela, który miał je odnaleźć po latach przechowywania i zapomnienia w stanie wymagającym gruntownej odnowy i naprawy. Co ciekawe, cały ten proces miał kosztować nieco ponad 80 tysięcy funtów - a więc niemal dwa razu więcej, niż szacowana wartość samochodu na zaplanowanej na najbliższą sobotę aukcji.

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